Premios Juventud 2024: Peso Pluma está nominado en la categoría Artista Premios Juventud Masculino

El reconocido cantante originario de Guadalajara, Jalisco, Peso Pluma ha sido honrado con varias nominaciones en los Premios Juventud 2024, destacando en la categoría de Artista Premios Juventud Masculino.

Desde que lanzó su éxito ‘Ella Baila Sola', en colaboración con Eslabón Armado, el mexicano se ha colocado como uno de los favoritos del público además de ser uno de los encargados de revolucionar la nueva generación de músicos del Regional Mexicano.

Peso Pluma se enceuntra entre los artistas más nominados cuenta con 7 nominaciones en los Premios Juventud, incluyendo Artista Premios Juventud Masculino, La Mezcla Perfecta por ‘Bellakeo’ que grabó junto a Anitta, Mejor Urban Track por ‘Qlona’ junto a Karol G, Mejor Mezcla Urbana por ‘Quema’ canción que grabó junto a Ryan Castro y SOG, Mejor Colaboración Regional Mexicana por ‘Lady Gaga’ junto a Gabito Ballesteros y Junior H, Mejor Fusión Regional Mexicana por ‘Peso Pluma: BZRP Music Sessions, Vol. 55’, y por último su disco ‘Génesis’ busca ser Mejor Álbum Regional Mexicano.

Premios Juventud 2024: ¿Dónde, cuándo y a qué hora son?



Prepárate para ser parte de esta gran celebración el jueves 25 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot de la Isla del Encanto. Puedes asistir a la fiesta comprando tus boletos aquí.

La transmisión en vivo de Premios Juventud estará a cargo de Univision, comenzando a las 7P/6C con el especial "Noche de Estrellas" y una hora después con la entrega de premios. En total, el evento tendrá una duración de cuatro horas.

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes serán los conductores?



La edición número 21 de Premios Juventud contará con tres conductores: Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin, quienes encabezarán esta celebración donde verás actuaciones espectaculares y se reconocerá a figuras destacadas con el título de "Agente de Cambio" por su trayectoria y labor altruista. Además, Domelipa y Roberto Hernández estarán a cargo de todo lo que sucede tras bambalinas.

Próximamente se anunciará la lista de artistas confirmados para actuar en esta fiesta donde se premia lo mejor de los géneros urbano, pop, tropical y regional mexicano, y se reconoce la pasión y los diversos intereses de nuestra juventud en temas como televisión y streaming, causas sociales, innovación y cultura pop.

Premios Juventud 2024: artistas confirmados



¡Premios Juventud estará llena de actuaciones imperdibles! Entre los artitas ya confirmados se encuentra el grupo mexicano Camila y la argentina Emilia, quienes también presentarán un número junto a Los Ángeles Azules. Además, Prince Royce, Darrel y DJ Adoni interpretarán su éxito ‘El Reemplazo’, mientras que Lunay, Wisin y Luar de la L también subirán al escenario.

La espectacular Natti Natasha cantará ‘Quiéreme Menos’, Reik presentará temas de su nueva producción ‘Panorama’, y Mau y Ricky ofrecerán una actuación especial. Farruko también subirá al escenario para presentar sus más recientes éxitos mientras que Joss Favela prepara una presentación muy especial.

¡Mantente atento a las actualizaciones, ya que se anunciarán más artistas próximamente!

Los Tigres del Norte, Anitta y Lele Pons serán los 'Agentes de Cambio' de Premios Juventud 2024

Este título se otorga cada año a grandes estrellas y jóvenes emprendedores que, de manera desinteresada, hacen la diferencia para construir un mundo mejor. Este año, tres celebridades serán distinguidas como 'Agentes de Cambio'.

Los Tigres del Norte son pioneros en la lucha por los derechos de los migrantes y creadores de una fundación que fomenta la apreciación y conservación de las tradiciones folclóricas mexicanas y mexicano-norteamericanas.

Anitta, representante del pop y el funk brasileño, recibirá este reconocimiento por su incansable trabajo en la conservación del medio ambiente y su lucha contra el racismo y la homofobia.

Lele Pons, quien también será conductora del evento, subirá al escenario para recibir este reconocimiento gracias a su trabajo contra el bullying y sus aportes para crear conciencia sobre la depresión y otros temas relacionados con la salud mental, basado en su experiencia propia.