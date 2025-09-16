Premios Juventud 2025 tendrá un line up explosivo: Wisin, Camila Fernández y otros artistas confirmados

Video Clarissa Molina conducirá por tercera vez Premios Juventud y lo hará desde Panamá

La fiesta más hot del año, que se realizará en Panamá, confirmó una nueva ola de artistas que subirá al escenario de Premios Juventud 2025 para deleitar al público con su música.

La cuarta ronda de artistas confirmados: Ellos tendrán un performance en Premios Juventud 2025

Además de iniciar la ceremonia de premiación con un show musical en honor a Panamá, la fiesta más hot del año tendrá varios performance sobre el escenario y estos son los artistas recién confirmados para cantar.

Alleh & Yorghaki harán cantar al público en Premios Juventud 2025

La dupla originaria de Venezuela la está rompiendo en la escena musical gracias a su propuesta que mezcla reguetón, merengue y pop, con la cual animarán a todos los asistentes.

Ellos encenderán la fiesta más hot del año presentando por primera vez en televisión su hit 'Capaz (merengueton)'.

Además, Alleh & Yorghaki están nominados en varias categorías en Premios Juventud 2025:

Tropical Mix por ‘Capaz (merengueton)’

La Nueva Generación Masculina (ambos nominados de maner individual)

Mejor Canción Pop por el tema ‘samaná’, Yorghaki en colaboración con Mau y Ricky & Danny Ocean

Alleh y Yorghaki Imagen Premios Juventud 2025

Camila Fernández estará en el escenario de Premios Juventud 2025

La hija de Alejandro Fernández y América Guinart nos sorprenderá con su talento en la fiesta más hot del año. Con más de 10 años en la escena musical, Camila cuenta con varios éxitos como ‘Todo Todo’, ‘Una Vida, ‘Moreno y Mío’, donde mezcla el regional mexicano fusionado con la música ranchera.

La cantante mexicana hace su debut en Premios Juventud presentando su tema 'Retumbando En El Cora', de su nuevo álbum 'La Fernández'.

Aunado a esto, la joven está nominada en Premios Juventud 2025 en la categoría La Nueva Generación Música Mexicana.

Camila Fernández se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

El grupo DND mostrará increíbles pasos de baile en la tarima de Premios Juventud 2025

Esta boy band, conformada por cinco chicos de raíces latinas, fue creada por Pharrell Williams y ha ganado reconocimiento gracias a su fusión de géneros musicales y coreografías de alto nivel. Ellos harán su debut en Premios Juventud presentando 'Te Acuerdas?' junto a R!ch Yashel.

La agrupación también figura entre los nominados en Premios Juventud 2025, específicamente en la categoría La Nueva Generación Masculina.

DND se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Erika Ender se presentará en Premios Juventud 2025

Erika Ender es una pionera en la industria musical global, ya que es una de las creadoras más galardonadas y versátiles de los últimos tiempos.

Es compositora, cantante, productora, comunicadora y filántropa, y ha escrito más de 40 éxitos #1 en un amplio espectro de géneros, incluyendo la canción conocida a nivel mundial 'Despacito'.

La cantautora panameña hará su debut en Premios Juventud junto a Gaitanes y Omar Alfanno, con un medley de sus grandes éxitos 'A Puro Dolor', 'Muy Dentro de Mí' y 'Despacito'.

Erika Ender se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Gloria Trevi se une al line up de Premios Juventud 2025

Con hits como ‘Pelo Suelto’, ‘Zapatos Viejos’ o ‘Dr. Psiquiatra’, abordó temas como la sexualidad femenina, la libertad y la crítica al sistema, convirtiéndose en voz de una generación a finales de la década de los 80.

Pese a controversias y desafíos personales, su resiliencia la consolidó como símbolo de empoderamiento y su carrera sigue más fuerte que nunca, razón por la cual regresa al escenario de Premios Juventud presentando el tema 'Súfrale' junto a Grupo Firme.

Gloria Trevi se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Gaitanes se presentará en Premios Juventud 2025

El dúo de hermanos panameños hará su debut en Premios Juventud junto a Erika Ender y Omar Alfanno, con un medley de sus grandes éxitos 'A Puro Dolor', 'Muy Dentro de Mí' y 'Despacito'.

Kevin Aguilar se presentará en Premios Juventud 2025

El artista mexicano inició su carrera musical a los 3 años y es una de las promesas más grandes de la música actual debido a su gran talento. Su estilo se caracteriza por mezclar pop latino y regional mexicano, algo único en su tipo.

El joven cantante y compositor hará su debut en Premios Juventud con el tema '10MIL MARIPOSAS'.

Además, con tan solo 14 años, Kevin Aguilar tiene una nominación en la categoría La Nueva Generación Música Mexicana en la fiesta más hot del año.

Kevin Aguilar se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Makaco El Cerebro deleitará al público con sus canciones en Premios Juventud 2025

Jordano Luciano De la Cruz, conocido como Makaco El Cerebro, nació el 29 de septiembre de 1993 en República Dominicana e inició su carrera musical a los 13 años con el grupo juvenil Los Cronistas de la Esquina, donde desarrolló su pasión por la composición y la producción.

El artista dominicano subirá al escenario de Premios Juentud para presentar por primera vez en televisión su canción 'Oe Oe' junto a Farruko y Louis BPM.

Makaco El Cerebro se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud 2025

Marc Anthony hará vibrar el escenario de Premios Juventud 2025

El reconocido exponente de la salsa es uno de los artistas confirmados para realizar un performance en la fiesta más hot del año. El cantante tendrá un lanzamiento global junto a Wisin.

El artista, conocido por temas como ‘Ahora Quien’ y ‘Vivir mi Vida’, se encuentra nominado en tres categorías de Premios Juventud 2025:

Mejor Canción Pop/Rhythmic por ‘Volver' (en colaboración con Piso 21 y Beéle)

Tropical Hit por ‘Alé Alé’

Mejor Álbum Musical por ‘Muévanse’

Marc Anthony se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Mari La Carajita es una de las artistas que participarán en Premios Juventud 2025

Mari La Carajita es considerada una importante exponente del pop urbano y es una de las promesas más sólidas de la música en español, gracias a su estilo fresco y letras que conectan con las nuevas generaciones.

La cantante venezolana hará su debut en Premios Juventud presentando por primera vez en televisión su último sencillo 'Prefiero Llorar'.

Además, es una de las nominadas en la categoría La Nueva Generación Femenina dentro de Premios Juventud 2025.

Mari La Carajita se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Nanpa Básico se presentará en Premios Juventud 2025

El rapero y cantautor colombiano hará su debut en Premios Juventud con el tema 'Mi Reina', junto a Hamilton.

R!ch Yashel le dará ritmo a Premios Juventud 2025 con su performance

El artista dominicano es conocido por formar parte de la ex boy band CNCO, que se desintegró en el año 2022.

En Premios Juventud 2025, R!ch Yashel hará su debut como solista presentando su colaboración 'Te Acuerdas?' junto a DND.

R!ch Yashel se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Omar Alfanno se presentará en Premios Juventud 2025

El cantautor nacido en Panamá hará su debut en Premios Juventud junto a Erika Ender y Gaitanes, con un medley de sus grandes éxitos 'A Puro Dolor', 'Muy Dentro de Mí' y 'Despacito'.

Hamilton encenderá Premios Juventud 2025 con su performance

Originario de Colombia, el cantante se distingue en la escena musical por mezclar los sonidos urbanos con el afrobeat.

Hamilton hará su debut en Premios Juventud junto a Nanpa Básico con el tema 'Mi Reina', de su nuevo álbum 'Afrorockstar'.

El artista también está nominado en la categoría de La Nueva Generación Masculina de la fiesta más hot del año.

Hamilton se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

El reguetonero Wisin hará de Premios Juventud 2025 un espectáculo único

El rapero de Puerto Rico es toda una leyenda en el reguetón gracias a su proyecto en colaboración con el artista Yandel, pero tras tomar caminos separados, Wisin también logró brillar en solitario.

Este año, el icono de la música urbana latina regresa al escenario de Premios Juventud con un lanzamiento global junto a Marc Anthony.

Por si fuera poco, el también productor musical cuenta con dos nominaciones en la edición 22 de la fiesta más hot del año.

Mejor Álbum Urbano por ‘Mr. W (Deluxe)'

Mejor Mezcla Urbana por ‘Puro Guayeteo’ (en colaboración con Don Omar & Jowell y Randy)

Wisin se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

¿Cuándo se celebra Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se realizará el 25 de septiembre, en Panamá. La transmisión iniciará a las 7P/6C con el programa Noche de Estrellas y la alfombra azul, seguido de la ceremonia de premiación a las 8P/7C.

¿En dónde puedo ver en vivo Premios Juventud 2025?

El evento se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

Además, podrá seguirse en tiempo real en las redes sociales oficiales de Premios Juventud y el liveblog de la página web.

¿Quiénes serán las presentadoras de Premios Juventud 2025?

Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira serán las host de la fiesta más hot del año.

¿Quiénes serán los host de Premios Juventud 2025 y Noche de Estrellas?

La fiesta más hot del año tendrá como presentadoras a Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

En cuanto a Noche de Estrellas, contará con los host Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara, quienes ofrecerán una cobertura especial desde la alfombra azul.

¿Cuándo y a qué hora es Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año iniciará el próximo 25 de septiembre a las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas, mientras que la ceremonia de premiación se realizará a las 8P/7C.

¿Cómo puedo adquirir entradas para Premios Juventud 2025?

El evento, que se realiza por primera vez en Panamá, destaca por ofrecer venta de boletos al público en general, permitiendo que cualquier persona pueda asistir y ser parte de esta experiencia única.