Reggaeton hecho historia: Premio Lo Nuestro reunió a los más grandes en un show con mucha 'gasolina'

El reggaeton marcó el comienzo de la "nueva era" de Premio Lo Nuestro, con Ozuna coronado como el máximo ganador de la noche en la cual su maestro, Daddy Yankee, ofreció una presentación histórica y J Balvin conquistó el galardón al Artista del año.

El momento cumbre de la noche lo protagonizó Daddy Yankee, quien poco antes de recibir el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, interpretó sus éxitos 'Rompe', 'Ella me levantó', 'Qué tengo que hacer', 'Lo que pasó, pasó' y 'Gasolina' junto a sus colegas De la Ghetto, Zion y Lennox, Yandel, Ozuna y J Balvin. Al terminar de cantar, este último decidió que no leería el mensaje que estaba en las pantallas y habló desde su corazón para rendirle tributo al boricua.





"Una bulla para Daddy Yankee", pidió Balvin. "Se supone que tenía que leer lo que hay ahí (refiriéndose al 'telepromter'), pero no me da, porque cuando uno dice las cosas de corazón es muy diferente. Yo, mis amigos, mis colegas, el mundo te agradece, porque sin Daddy Yankee no habría reggaeton en el mundo de la manera como ha sido", añadió el reggaetonero colombiano, que aseguró que "no existiría un J Balvin si no fuera por Daddy Yankee".

Emocionado, el cantante de 'Reggaeton' aprovechó para decirle "de frente, gracias por lo que has hecho por nosotros", antes de entregarle el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria "al jefe, Big Boss, Daddy Yankee".

Mientras el público aplaudía a rabiar, el pionero del género aceptó el reconocimiento y aseguró que "cuando la percepción" lo hacía sentir grande, "es cuando más pequeño me hago, porque no llegué hasta aquí, si no fuera por el apoyo de ustedes, todos mis fans a nivel mundial, los colegas..."

Con la sabiduría que le dan los años y su amplia experiencia, añadió: "Nuestro género ha crecido porque es unión, porque hay hermandad. Eso representa el reggaeton", consignó. Con su natal Puerto Rico en el corazón, aprovechó para enviar un mensaje directo a su país, azotado por una ola de violencia. "Oye mi Puerto Rico, te digo, si tú estás en lo oscuro, en un callejón oscuro, en el sitio más violento. tú puedes cambiar el pensamiento y ser positivo y ser un agente de cambio para tu barrio y tu país", pidió el reggaetonero que no abandonó el escenario sin reclamar también " mucha libertad para Venezuela, los amamos".

Una sorpresa tras otra

Fiel a su trayectoria, la gala de entrega número 31 de Premio Lo Nuestro se destacó por combinar talentos de todas las edades, países y géneros musicales, permitiendo además que los artistas pudieran estrenar 15 temas en televisión nacional. Ozuna ganó 9 de los 10 premios a los que estaba nominado, seguido por Wisin y Reik, con cinco victorias cada uno, mientras que Natti Natasha, quien era la artista con mayor cantidad de nominaciones, triunfó en 4 de las 15 categorías en las que compitió.

Marc Anthony, ganador de 26 Premio Lo Nuestro, fue quien dio inicio a la gala con el estreno mundial del tema 'Tu vida en la mía', la primera salsa que produce en cinco años.



El público, que lo aplaudió de pie y no tuvo tiempo de sentarse, pues tan pronto terminó el artista boricua, entró al escenario la mexicana Thalía, quien junto a la argentina Lali interpretó 'Lindo, pero bruto'.

"Mujeres al poder", gritó Thalía antes de recibir en el escenario a la dominicana Natti Natasha, con quien interpretó el mega éxito 'No me acuerdo', pero este no sonó igual, pues en un giro inesperado, Lali se les sumó en una versión más electrónica, transformando en una discoteca el American Airlines Arena, sede de Premio Lo Nuestro en Miami, Florida.

Los conductores de la gala, la actriz y cantante Maite Perroni, el salsero Víctor Manuelle y la modelo y actriz Alejandra Espinoza dieron al bienvenida oficial al evento y de inmediato invitaron al escenario a Galilea Montijo y Diego Torres, quienes fueron los encargados de anunciar al primer ganador de la noche. Se trató del Premio Lo Nuestro a la Canción del año, que obtuvo Reik, por su tema 'Me niego', el cual grabaron junto a Ozuna y Wisin.

La actriz venezolana Patricia Velasquez, del filme 'The Curse of La Llorona', fue la encargada de presentar al cantautor colombiano Juanes, un artista con el cual estará este viernes en Cúcuta, Colombia, donde participarán en el concierto 'Venezuela Aid Live', un esfuerzo previo a la "nueva era" en el país, que según dijo la artista, "esperamos sea de paz y libertad".

Tras sus palabras, Juanes interpretó 'La paga', seguido por el cantautor español Alejandro Sanz, quien estrenó 'Back In the City' a dúo con Nicky Jam. Este último no pudo acompañarlo en persona, pero sí a través de una proyección en pantallas gigantes.

La magistral rendición de Sanz, ganador del Premio Lo Nuestro a la Excelencia en 2013, fue seguida por un mensaje especial que envió Yalitza Aparicio, nominada al premio Oscar a la Mejor actriz por su actuación en el multigalardonado filme 'Roma'.



Aparicio se disculpó por no estar en vivo, pero explicó que por los compromisos de estos días, previos a la entrega de los Oscar el próximo domingo, le había sido imposible. La actriz oaxaqueña de 25 años agradeció a Premio Lo Nuestro "por reconocer este talento tan diverso" y prometió que en una futura ocasión estará en la gala.

La gala continuó con la presentación de la legendaria banda Maná, que interpretó un medley de sus éxitos 'Rayando el Sol', 'Mariposa traicionera' y 'Oye mi amor'. "Que vivan los dreamers", gritó Fher, vocalista de la agrupación que este septiembre comienza su gira mundial.

El máximo ganador de la noche, Ozuna, tomó control del escenario para cantar 'Cama vacía' y 'Baila, baila, baila', antes de poner a todos a moverse con su pegajoso 'Taki, taki'.

El público se sentó para escuchar quién ganaría el Premio Lo Nuestro a la 'Canción tropical del año', una categoría que presentaron la cantante Amara La Negra y el actor Gabriel Soto, encargados de llamar al escenario a Natti Natasha, quien ganó con 'Quién sabe'. La cantante, emocionada, recordó que se trató de su primer tema como solista, "una bachata, un ritmo tropical de mi tierra, República Dominicana".

"Gracias a Dios, primero por todo, por todo en esta vida", comenzó diciendo la artista en su mensaje de agradecimiento, en el cual aprovechó para recordar que la industria de la música "es bastante difícil para las mujeres".

Tributo a Roberto Carlos

Los jóvenes talentos Alex Fernández y Lupita Intante presentaron el tributo "a uno de los primeros artistas que puso a sonar la música latina en el mundo entero": el cantautor brasileño Roberto Carlos.

Para honrar la trayectoria del artista que ha vendido más de 120 millones de discos y escrito más de 600 canciones, el cantautor mexicano Joss Favela interpretó 'Amigo' y Reik puso voz y sentimiento a 'El gato que está triste y azul'. La gran sorpresa para el público fue ver a Roberto Carlos sobre el escenario cantando a dúo con el cantautor español Alejandro Sanz el tema 'Esa mujer'.

Para cerrar con broche de oro, se juntaron con Favela y Reik para cantar el himno 'Un millón de amigos'. Al culminar, Alejandro Sanz le entregó el Premio Lo Nuestro a la Excelencia "en nombre de todos los que estamos aquí y de los millones de latinos en todo el mundo, porque te admiramos, porque te queremos, te respetamos y eres inspiración para todos".

La emoción no cesó, pues Victoria la Mala, De la Ghetto y Reykon subieron al escenario a presentar al ganador del Premio Lo Nuestro al Artista del año en la categoría regional mexicano. Christian Nodal se alzó con el triunfo. "De verdad que todavía no me lo creo nada de lo que está pasando", dijo el cantautor de solo 20 años.

Desde el público, el actor Omar Chaparro, protagonista de la cinta 'No manches Frida 2', presentó al 'rey Midas del reggaeton', Daddy Yankee, quien por primera vez interpretó en televisión nacional su nuevo tema 'Con calma', dejando al público encendido. Una energía que prevaleció cuando minutos después, subió al escenario el colombiano J Balvin interpretando su 'Reggaeton'.

Acto seguido, el actor Algenis Pérez y la cantante brasileña Anitta presentaron al ganador del Premio Lo Nuestro al Artista del Año, en Urbano, que fue para Ozuna. "Wao, como dije la vez anterior, gracias al Todopoderoso Dios, que es el que hace esto posible", expresó el intérprete, que también agradeció a su esposa, su familia y su manejador, entre otros. Su triunfo lo dedicó "en especial (...) a Venezuela, que está pasando por un momento bien importante. Y acuérdense de algo, que Dios trabaja con un plan perfecto. Venezuela, serás libre. Tranquilos".

Intocable, una leyenda en la música norteña y tejana

El equipo de Primer Impacto, representado por Pamela Silva, Michelle Galván, Tony D'Andrades y Jackie Guerrido presentó al grupo Intocable, reconocidos con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, por sus más de 25 años de éxitos.

Intocable interpretó 'Quédate conmigo' y 'Me dueles' antes de que el maestro Pepe Aguilar les entregara el reconocimiento porque "son una leyenda en la musica norteña y tejana, Sinceramente no puede haber mejor premio para estos señores".

Natti Natasha continuó con el espectáculo, presentando 'Pa' mala yo' y después se unió a Silvestre Dangond para cantar 'Justicia'. Luego, Christian Nodal subió al escenario para estrenar 'Nada nuevo', un tema que confesó “nunca lo he cantado, ni siquera en un concierto”. Terminó su actuación con 'No te contaron mal'.

La entrega de reconocimientos no se detuvo y le tocó el turno al Premio Lo Nuestro al Artista Revelación, ganando el intérprete de trap, Anuel AA. "Gracias Dios, a mi familia, a mi mujer, que son los que están conmigo en las buenas y en las malas", declaró el cantante de trap, que recordó que hace un tiempo estuvo en la cárcel y gracias a que perseveró en su sueño, logró convertirse en una estrella internacional.

Sus compatriotas, los puertorriqueños Farruko y Pedro Capó, deleitaron al público con 'Calma', poco antes de que se entregara el nuevo galardón a la música sierreña, que fue conquistado por T3R Elemento.

La ceremonia siguió con el tributo a Daddy Yankee, que fue seguido por las actuaciones de Piso 21 y el junte de Pepe Aguilar, Anitta, Farruko y Prince Royce, quienes interpretaron sus éxitos al ritmo tropical que les marcó el maestro y artífice de cientos de éxitos, Sergio George.



Tras ese banquete musical, Silvestre Dangon y Natti Natasha ganaron el Premio Lo Nuestro a la Canción Tropical del año, por su éxito 'Justicia'. Él aprovechó la ocasión para pedirle a los padres que, por favor, estén "más pendientes de nuestros hijos con las redes sociales".

Las sorpresas no terminaron ahí, pues Anuel AA bajó de su avión personal para cantar 'Hipócrita' y 'Bebesita', seguido por Ozuna y Reik.

La gala concluyó con J Balvin recibiendo por tercera vez el Premio Lo Nuestro al Artista del Año.

De acuerdo con los organizadores, 1.8 millones de personas votaron para seleccionar a los ganadores este año.





Previo a la gala...



Una hora antes de que diera inicio la ceremonia, las estrellas comenzaron a desfilar por la clásica alfombra magenta, donde al igual que el público disfrutaron de ‘Noche de estrellas’, un aperitivo del espectáculo que les esperaba.

Allí, Greeicy Rendón, Ana Guerra y Aitana interpretaron su éxito ‘Lo malo’, seguidas por Nío García, Casper Mágico y Darell, que junto a un cuerpo de baile prendieron la fiesta con el hit ‘Te boté’.

Desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el grupo CNCO, dedicó a sus fans su éxito 'Se vuelve loca'. A su actuación le siguió la del cantautor venezolano Nacho, quien horas antes de partir a Cúcuta, Colombia, para participar en el concierto 'Venezuela Aid Live', entregó una dinámica interpretación del tema 'Déjalo'.