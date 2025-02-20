Premio Lo Nuestro 2025: Xavi está nominado a Artista Premio Lo Nuestro Del Año

El cantante de 20 años, originario de Arizona, se ha hecho de un lugar importante entre los intérpretes de música mexicana y gracias a sus éxitos destaca en la lista de nominados de Premio Lo Nuestro 2025 .

Joshua Xavier Gutiérrez, más conocido como Xavi, se encuentra nominado en seis categorías, incluyendo Artista Premio Lo Nuestro del Año.

Premio Lo Nuestro 2025: Xavi va por Artista Premio Lo Nuestro del Año

Xavi figura en una de las categorías más importantes de la fiesta, Artista Premio Lo Nuestro del Año, junto a otras celebridades como Carín León, Maluma, Karol G, Shakira, Peso Pluma o Myke Towers.

También compite en otras cinco categorías: Canción Del Año, Artista Masculino Del Año – Música Mexicana, Artista Revelación – Música Mexicana, Canción Del Año – Música Mexicana y Fusión Música Mexicana Del Año.

Homenaje a Paquita la del Barrio en Premio Lo Nuestro 2025

Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar tienen preparado un espectáculo para rendirle tributo a Paquita la del Barrio, cantante mexicana con una gran influencia en la música popular.

El homenaje buscará celebrar la vida y carrera de Paquita la del Barrio, cuyas canciones dejaron una huella imborrable en el público hispano.

Presentadores de las 44 categorías de Premio Lo Nuestro

Se han confirmado los famosos que presentarán las categorías en Premio Lo Nuestro 2025 , entre ellos destacan:

- Wendy Guevara

- África Zavala

- Angélica Vale

- Ana Mena

- Claudia Martín

- Raúl de Molina

- Lili Estefan

- Amara La Negra

- Bad Gyal

- Lupita Infante

- Chiquibaby

Premio Lo Nuestro 2025: ¿Cómo ver la transmisión en VIVO?

A partir de las 7P/6C, el próximo jueves 20 de febrero; por las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, podrás ver todos los detalles de Premio Lo Nuestro 2025.

Por la plataforma de streaming, el programa previo llamado Noche de Estrellas será gratuito, pero el resto de la ceremonia solo será accesible con una cuenta premium.

Conductores del live stream de Premio Lo Nuestro

Desde las 6:30 pm ET hasta las 11:00 PM ET, podrás seguir el live stream de premio lo nuestro a través de las cuentas oficiales de Univision de YouTube, Facebook, TikTok, Instagram y X. Este evento estará bajo la conducción de Jomari Goyso y Wendy Guevara, quienes estarán acompañados por Santi y Laurita y Monse Medina.

Yeri Mua y Carlos Alberto Fuentes serán Los Insiders, quienes buscarán las mejores exclusivas backstage de Premio Lo Nuestro.