Premio Lo Nuestro 2025: Will Smith te invita a vivir una experiencia VIP con #PrimerAmorEnPLN

Premio Lo Nuestro tendrá esta edición 37 una gran celebración, con grandes actuaciones, homenajes y muchas sorpresas más, como es este concurso con el cual tres parejas vivirán una experiencia VIP junto a Will Smith.

Con motivo del Día de San Valentín Premio Lo Nuestro tiene una gran noticia y oportunidad para los enamorados. Está más que confirmado que Will Smith estará en la gran celebración y cantará su nuevo tema ‘Primer Amor’ junto a la española India Martínez.

Para celebrarlo, se lanza el concurso #PrimerAmorEnPLN para que tres parejas que quieran compartir su historia de amor ganen una experiencia VIP junto al actor y cantante estadounidense.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿de qué trata el concurso de Will Smith #PrimerAmorenPLN?



Gracias a este concurso tres parejas ganarán, cada una, sus pases VIP para desfilar por la Alfombra Magenta junto a Will Smith, pero no solo eso, también podrán entrar a ver la entrega de premios. Recuerda que este año Premio Lo Nuestro reconocerá 44 categorías que integran su lista de artistas nominados .

Premio Lo Nuestro 2025: requisitos para participar en el concurso Will Smith #PrimerAmorEnPLN



-Participan residentes legales mayores de 18 años y que no hayan ganado ninguna otra promoción del patrocinador en los últimos 60 días.

-El concurso es solo para residentes del sur de Florida. No será válido en otras zonas del estado.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cómo puedo participar en el concurso Will Smith #PrimerAmorEnPLN?



-El concurso inicia el viernes 14 de febrero y termina el último minuto del lunes 17 de febrero

-Comparte en Facebook o Instagram tu historia de amor con una foto junto a tu pareja. Tienes todo el fin de semana para buscar la foto perfecta junto a tu pareja y contarnos su historia de amor.

-Importante, debes de utilizar el hashtag #PrimerAmorEnPLN.

-Las tres historias más originales serán elegidas como ganadoras.

-Los ganadores se anunciarán el martes 18 de febrero durante Despierta América

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cuándo, dónde y a qué hora será la fiesta?



La celebración de Premio Lo Nuestro 2025 se realizará este jueves 20 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Todo lo que suceda en la Alfombra Magenta será trasmitido en el especial Noche de Estrellas a partir de las 7P/6C, bajo la conducción de Nadia Ferrerira, Francisca y Claudia Martin, además de Jomari Goyso y Raúl de Molina.

A las 8P/7C iniciará la entrega de premios con la conducción de Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía . Durante la fiesta se contará con la actuación de artistas como Marc Anthony, Shakira, Becky G, Camilo, Carín León, Ángela Aguilar, Reik, Natti Natasha, Oscar Maydon, Tito Double P, Prince Royce, Belinda, entre otros.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cómo puedo ver la transmisión completa en vivo?



El público puede ver esta gran fiesta de la música latina de varias formas:

-Puede comprar tus boletos para tener su lugar asegurado para ingresar en el Kaseya Center.

-Los fans desde su casa también puede gozar de este festejo con la transmisión que tendrán Univision, UNIMÁS y Galavisión, a partir de las 7P/6C.

-Desde donde estés puedes ingresar a la plataforma ViX para disfrutar de la transmisión. Noche de Estrellas estará disponible para todo público, mientras que la entrega de premios solo para suscriptores del servicio Premium.

-No olvides que contaremos con un live stream para que sigas todo el detrás de cámaras de la gala, entrevistas exclusivas y más.