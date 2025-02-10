Premio Lo Nuestro 2025: Carín León está nominado a Artista Premio Lo Nuestro Del Año

El 22 de enero pasado se anunció la lista de nominados a Premio Lo Nuestro 2025, y Carín León junto a Becky G fueron los artistas más destacados con 10 candidaturas cada uno. El jueves 20 de febrero , en la fiesta que conducirán Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía, se informará quiénes son los ganadores.

Premio Lo Nuestro 2025: Carín León compite en Artista Premio Lo Nuestro del Año

El cantante mexicano se encuentra nominado en una de las categorías más importantes de la ceremonia: Artista Premio Lo Nuestro del Año.

Junto a él, aparecen otras grandes figuras de la música como Feid, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Karol G, Maluma, Myke Towers, Peso Pluma, Shakira, Xavi.

Carín León buscará llevarse un galardón en otras nueve categorías, entre las que destacan Canción del Año por ‘Primera Cita’, Álbum del Año por ‘Boca Chueca, Vol. 1’, Canción del Año-Tropical junto a Camilo por ‘Una Vida Pasada’ y Artista Masculino del Año- Música Mexicana.

Premio Lo Nuestro 2025: conductores de Noche de Estrellas

Desde Despierta América y El Gordo y la Flaca llegan Jomari Goyso y Raúl de Molina, respectivamente, para dirigir las acciones de Noche de Estrellas, el programa previo a la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2025.

El próximo 20 de febrero en punto de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX comenzará este programa especial, donde Francisca, Claudia Martín y Nadia Ferreira nos contarán todos los detalles de lo que suceda en la alfombra magenta.

Premio Lo Nuestro 2025: Alejandro Fernández recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia

Alejandro Fernández, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia por su destacada carrera y su gran repertorio que lo han mantenido en el gusto del público durante años.

Por su parte, Linda Bell Viera Caballero 'La India' y Manuel Alejandro también serán reconocidos con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria y Visionario Lo Nuestro, respectivamente.

Ángela Aguilar y Carín León, entre los artistas confirmados de Premio Lo Nuestro

Carín León y Becky G, los cantantes más nominados de la noche , están confirmados para actuar en el escenario de Premio Lo Nuestro 2025. El mexicano y la estadounidense están presentes en 10 de las 44 categorías de la lista de nominados.

Ángela Aguilar también prepara una espectacular presentación para deleitar a sus seguidores en la gran fiesta. La menor de la dinastía Aguilar está presente en ocho nominaciones.

Los Ángeles Azules llevarán el ritmo de la cumbia a la gran fiesta, mientras que las hermanas de Ha*Ash tienen planeado un show muy especial para celebrar sus dos nominaciones.

Otros artistas que tendrán una participación en la ceremonia son Alejandro Sanz, Camilo, Guaynaa, Arthur Hanlon, Danny Ocean, Darell, Kapo, Natti Natasha y Yotuel.