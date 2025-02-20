Premio Lo Nuestro 2025: Bad Bunny está nominado a Álbum Del Año

Para Premio Lo Nuestro 2025 , Bad Bunny destaca en la lista de nominados con siete candidaturas, entre las que sobresalen Álbum Del Año.

Esta mención la logró gracias a su disco ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’, el cual fue un éxito entre sus fans.

Bad Bunny va por el Premio Lo Nuestro a Álbum Del Año

El puertorriqueño buscará hacerse con el galardón de Álbum Del Año, pero la competencia está muy reñida, ya que también aparecen otras figuras de la música de la talla de Carín León, Karol G, Myke Towers, Marc Anthony, Fuerza Regida, entre otras.

Bad Bunny también figura en otras categorías como Tour Del Año, Artista Masculino Del Año – Urbano, Canción Del Año – Urbano, Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano, Colaboración Del Año – Urbano y Álbum Del Año – Urbano.

Premio Lo Nuestro rendirá tributo a Paquita la del Barrio

Paquita la del Barrio, cantante y compositora mexicana que dejó un legado imborrable en la música popular, será homenajeada en la edición número 37 de Premio Lo Nuestro.

El tributo estará a cargo de Pepe Aguilar quien, junto a sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar, prometen una presentación memorable para celebrar la vida y carrera de la cantante.

¿Cómo ver la transmisión en VIVO de Premio Lo Nuestro?

El jueves 20 de febrero, a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS y Galavisión podrás seguir todas las acciones de la gran fiesta de la música.

A través de ViX, el especial Noche de Estrellas será gratuito, pero para ver el resto de la ceremonia será necesaria una suscripción premium.

Premio Lo Nuestro 2025: Jomari Goyso y Wendy Guevara serán los conductores del live stream

Durante cuatro horas y media, desde las 6:30 pm ET hasta las 11:00 PM ET, podrás seguir las entrevistas exclusivas y todo lo que pase en el backstage por el live stream que Univision tiene preparado en todas sus redes sociales, como TikTok, Instagram, X, Facebook y YouTube.



El live stream estará conducido por Jomari Goyso y Wendy Guevara, acompañados por Santi y Laurita, Monse Medina y con Amara La Negra como invitada y Yeri Mua con Carlos Alberto Fuentes como Los Insiders.