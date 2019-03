Te presentamos una a una todas las sorpresas que Pequeños Gigantes llevará hasta tu pantalla

Una vez completos, el productor y Galilea les entregaron las carpetas informativas a los jueces, en ellas vienen las fotos de los participantes, su nombre, edad, ciudad de origen, y demás parte de su historia. Y para ofrecer una probadita de lo que veremos a partir del domingo, tres niños (Yahir Solís, Sara Alejos y Valeria Vallado) se subieron al escenario a bailar el tema 'A Little Party Never Killed Nobody'. Los jueces quedaron sorprendidos. Más adelante se dieron a conocer a los seis capitanes, un grupo de pequeñitos a los que no les paraba la boca.