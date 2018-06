Otro que se enamoró de la bailarina: el romance que Mane de la Parra quiere mantener secreto

“Me toca bailar con Pía, cosa que me da muchísimo gusto. Me parece una persona increíble, una mujer sensible, guapa, talentosa y me da mucho gusto conocerla”, dijo de la Parra en las grabaciones de los ensayos de la cuarta gala, destapando aún más los rumores sobre un posible romance entre los dos: “Estoy soltero y busco novia. Me gustaría conocerla a ella y estoy abierto a todo”.