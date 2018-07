Amenazan de muerte a Lola Cortés, jueza de Mira Quién Baila (y no es la primera vez)

“Tengo todos los 'screen shots' (con las supuestas amenazas), pero todo eso está en manos de los abogados", declaró la llamada 'jueza de hierro'. En cuanto a si ha tomado medidas mayores de seguridad, la jueza de Mira Quién Baila dijo que no. "Yo no tengo seguridad (guardaespaldas)", afirmó.

Los eventos más recientes han dejado claro que todo no estaba bien. Hubo problemas, pero Lola Cortés prefiere reservarse esa información. Solo aclaró que no existe ningún adeudo de su parte: “A mí que me presenten un papel de demanda y ese día hablamos. No hay demanda porque no hay nada cierto... Estamos ahora en otra casa y eso lo van a arreglar los abogados”.