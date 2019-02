Angélica Vale y Adriel Favela cantando en vivo en MCDR son garantía de una divertidísima fiesta dominical

¿Listos para la dosis de carcajadas que este domingo nos recetará la Familia disfuncional en el segundo capítulo de la temporada 2019 de Me Caigo De Risa? Este domingo Angélica Vele regresa al foro para hacer equipo con Mela, Carlitos, Paul, Yurem, Fernando, Mariana y Ricardo. ´Pero en esta ocasión -además- se les une un particular invitado: Adriel Favela, el cantante de 'La escuela no me gustó'.