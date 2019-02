Gabriel Soto se vuelve la manzana en discordia de Irina y Mela en Me Caigo de Risa

Gabriel Soto no cayó en la trampa de Mela La Melaza y se supo resistir al particular encanto de la dominicana, que hizo de todo con tal de llamar su atención. Por su parte, después de ver cómo le coqueteaba a su pareja, lo acariciaba cada que podía y hasta se le colgaba, la protagonista de la telenovela 'Vino el amor' se aguantó y no entró en controversia con la comediante, claro que sabía que todo era parte de Me Caigo de Risa, el programa de comedia que este domingo arrancó su segunda temporada.

La pareja del momento hizo su primera aparición en televisión a través de Univision. El actor mexicano y la actriz rusa fueron los padrinos de honor de esta nueva temporada, que durante cinco domingos llevará hasta tu pantalla a diferentes invitados y presentará a ocho comediantes, que no sólo sacarán a la luz sus mejores chistes (y hasta los peores) sino que estarán dispuestos a llegar al límite del absurdo con tal de provocar una explosión de diversión en los televidentes.



El primer show comenzó con Faisy presentando a la 'Familia disfuncional': Mela la Melaza, Carlitos 'El Productor', Fernando Arau, Paul Stanley, Yurem, Ricardo Fastlicht, Mariana Echeverría y Michelle Rodríguez, todos en grupo recibieron a Irina Baeva y Gabriel Soto, que entraron a un foro de televisión por primera vez como pareja.

Comediantes y actores ansiaban la llegada de los invitados para comenzar el reto 'Habla bien', donde todos debieron colocarse un aparato dental, de esos que usan los odontólogos para que los pacientes no cierren la boca durante un largo periodo de tiempo. Las risas no sólo fueron resultado de cómo se veía cada uno con ellas, si no de su mala dicción y la pésima interpretación.



A lo largo del show los participantes y la 'Familia disfuncional' debieron realizar diferentes retos, Gabriel Soto estuvo en 'Papelito habla' haciendo todo tipo de dibujos, desde un pepino hasta un iceberg; Paul Stanley luchó -literalmente- por responder diferentes preguntas mientras se enfrentaba a un enmascarado; en conjunto, los ocho comediantes y los dos invitados participaron en 'Ni hablar', concurso en el que lamentablemente dejaron ver lo malos que son leyendo los labios, también hicieron el Alphabody express, en el que se lanzaron al suelo para recrear letras con sus cuerpos. Ese sí les quedó increíble.

Hubo dos grandes momentos para Gabriel Soto: cuando colocó el 'parche descansador' en la pompa de Michelle Rodríguez en el reto 'El infomercial' y, más adelante, cuando terminó cantando ópera con tal de vender el famoso parche. Eso sin mencionar cuando casi adivina todos los títulos de telenovelas que las sombras de Irina y Paul representaron durante el reto 'Sombras nada más'. Irina cerró su participación en el show luego de subirse al escenario inclinado y actuar junto con sus compañeros en el sketch 'Escuela de Bomberos', la actriz pidió que le ayudaran a bajar a su gatito de peluche de un árbol.



A la segunda parte del show llegaron Angélica Vale y Consuelo Duval, las increíbles comediantes habían aceptado el reto de participar en Me Caigo de Risa para provocar que el público se retorciera en carcajadas con todas sus ocurrencias. Su primer reto fue 'Pásame esta', un juego que consistió en que 10 miembros del público, tomados de los brazos, pasaran una playera con el nombre del show de un cuerpo a otro.

Consuelo Duval y Yurem se enfrentaron a Angélica Vale y a Carlitos 'El productor', lamentablemente para esta última pareja los primeros fueron los ganadores del reto.

El siguiente sketch nos hizo dudar de la objetividad de nuestro conductor, Faisy. Consuelo Duval se enfrentó a Michelle Rodríguez en 'Basta', el tradicional juego en el que las concursantes escriben palabras con una letra, en esta ocasión les tocó la "c". Consuelo y Michelle anotaron nombres de países, de futbolistas y de colores. Si a ustedes, como a nosotros les costó trabajo entender las reglas, aquí Faisy explica el manual que escribió, en el cual se confirma que la actriz que interpreta a Federica P. Luche es su consentida.



En el siguiente reto todos se lanzaron al escenario para descubrir qué tan buenos eran cuando pequeños en el 'Teléfono descompuesto'. Como pasó en el primer segmento del show, esta vez todos lo hicieron pésimo de nuevo, pero nadie dudó de la descarga de diversión que nos dieron. Todos terminaron echándole la culpa a Mariana Echeverría, ¿sí habrá sido ella la responsable de arruinarlo?

Había llegado la hora de los chistes... malos. Una buena parte del elenco se colocó en el escenario para después sentarse frente a su oponente, uno de ellos debía escuchar un chiste y aguantarse la risa; en esta ronda Mela la Melaza y Mariana casi no lo logran, al final los únicos que de verdad estallaron en carcajadas fueron los integrantes del público.



Era momento de disfrutar a los comediantes en pareja: por un lado Mela y Carlitos fueron llamados a la pista para decirse uno al otro definiciones de palabras que aparecían en la pantalla, con su particular manera de hablar no fue nada fácil hacerse entender entre ellos. Consuelo Duval y Michelle Rodríguez también se plantaron en el escenario con el mismo objetivo, ellas resultaron más aplicadas que los primeros, aunque quizá no tan divertidas como ellos.

Llegaban los últimos minutos del show, primero con el gran debut de Angélica Vale como taxista, sus compañeros tuvieron que darle pistas para que adivinara si llevaba a bordo a Angelique Boyer, 'El Gordo', J. Balvin o Pedro Infante. Finalmente, Consuelo, Angélica, Francisca, Michelle, Mariana y Ricardo se treparon al 'Escenario Inclinado'. En una excelsa actuación de Consuelo como una mujer francesa y Angélica como Paulina Rubio, este fue sin duda el mejor de su historia. Si no nos crees, míralo a continuación.