Los apapachos de Mela La Melaza y Adriel Favela en el segundo show de Me Caigo De Risa

Mela La Melaza no puede contener la miel que derrama por todos los poros de su piel. Además de alegre, extrovertida y coqueta, la dominicana es absolutamente cariñosa. Ya lo vimos en el primer show, cuando estuvo haciéndole ojitos a Gabriel Soto mientras participaban en diferentes concursos; ahora también lo hizo con Adriel Favela, aunque siempre con todo respeto. El cantante de música regional mexicana fue uno de los invitados de Me Caigo De Risa, que también contó con la presencia de Ang´´elica Vale, quien esta vez no le puso picante al programa pero sí le imprimió la parte más, digamos, temblorosa.