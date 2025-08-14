Los Hilos del Pasado no solo tiene una gran historia, también fabulosos actores: conoce al elenco

Luego del tremendo éxito de Las Hijas de la Señora García, José Alberto ‘El Güero’ Castro se puso manos a la obra en su siguiente telenovela: Los Hilos del Pasado.

Este melodrama está cada vez más cerca de estrenarse y poco a poco surgen detalles que perfilan a este molodrama como un imperdible.

¿Quién es quién en Los Hilos del Pasado? La guía del elenco y sus personajes

Los Hilos del Pasado contará con un elenco de primer nivel, que incluye el retorno a la pantalla de varios actores que pusieron en pausa su carrera o llevaban varios años alejados de las novelas.

Yadhira Carrillo es Carolina Guillén en Los Hilos del Pasado

La última novela en la que vimos a la actriz de 52 años fue Palabra de Mujer, en el 2008. Si bien hizo una aparición especial en el final de Las Hijas de la Señora García, Los Hilos del Pasado será su primer protagónico en más de 15 años.

En esta historia le dará vida a Carolina Guillén, una diseñadora de modas que parece tener la vida perfecta: una exitosa carrera y una amorosa familia que la apoya en todo.

Sin embargo, un secreto de su pasado regresará para poner en jaque su armonía: cuando era joven, tuvo que abandonar a su hija porque no tenía recursos para hacerse cargo de ella.

Imagen TelevisaUnivision

Bárbara López es Cristina en Los Hilos del Pasado

Ella es la hija de Carolina Guillén (Yadhira Carrillo), pero ninguna de las dos lo sabe. Pese a que creció en un orfanato mantiene un corazón noble, sin mencionar que es muy inteligente y hermosa.

Su más grande sueño es convertirse en modelo y lo conseguirá de la mano de los diseños de Carolina, sin que ninguna de las dos sepa la verdad sobre su vínculo.

Bárbara López Imagen Mezcalent

Eduardo Santamarina es Alejandro Navarro en Los Hilos del Pasado

El actor de 57 años interpretará al esposo de Carolina Guillén y uno de los productores musicales más reconocidos de la industria.

En un inicio, lo veremos completamente enamorado de su esposa, dedicado a su familia y trabajo. Sin embargo, las exigencias laborales poco a poco le pasarán la factura y amenazarán su relación.

Cabe mencionar que la profesión de Alejandro Navarro dará pie a que la telenovela Los Hilos del Pasado cuente con apariciones especiales de grandes músicos.

Eduardo Santamarina.

Emmanuel Palomares es Alfredo Navarro en Los Hilos del Pasado

El actor de 35 años le dará vida al hijo de Alejandro Navarro (Eduardo Santamarina) e hijastro de Carolina Guillén (Yadhira Carrillo). Pese a que la diseñadora no es su madre biológica, su vínculo es tan fuerte que la ve como tal.

Es un joven con fama de mujeriego, pero decidirá cambiar cuando encuentre el amor verdadero. Lo que no sospecha es que esa chica estará más conectada a su vida de lo que imagina.

Emmanuel Palomares en el set de Los Hilos del Pasado. Imagen Emmanuel Palomares/Instagram

David Zepeda es el padre Salvador Villaseñor en Los Hilos del Pasado

El actor de 51 años interpretará a un sacerdote que parece no tener relación con Carolina Guillén (Yadhira Carrillo) o su familia, pero conforme avancen los capítulos de Los Hilos del Pasado, descubriremos que fue muy importante en el pasado de la diseñadora de moda.

David Zepeda en el set de Los Hilos del Pasado. Imagen David Zepeda/Instagram

Natasha Dupeyrón es Tamara en Los Hilos del Pasado

Yadhira Carrillo no es la única actriz que regresa a las telenovelas con Los Hilos del Pasado. Para Natasha Dupeyrón, este proyecto también marca su retorno.

En su caso, le dará vida a una villana llamada Tamara, quien hará hasta lo imposible para separar a Alfredo (Emmanuel Palomares) y Cristina (Bárbara López).

En redes sociales, la intérprete compartió que se sometió a un cambio de look para meterse de lleno en la piel de la antagonista.

Natasha Dupeyrón interpretará a Tamara en Los Hilos del Pasado. Imagen Instagram: @natdupeyron.

Otros actores que conforman el reparto de Los Hilos del Pasado

La telenovela contará con un desfile de talentos que no se limitan únicamente a los papeles principales.

El elenco de Los Hilos del Pasado se completa con los actores Azalea Robinson, Laura Flores, Mark Tacher, Nailea Norvind, Rodrigo Murray, José Pablo Minor, Lorena Meritano, Eugenio Bartilotti, Rafael Inclán, Gia Franceschi, Manuel Duarte, Daniela Martínez, Raquel Garza, Sergio Goyri, Daniel Tovar, entre otros.

Fecha de estreno y horario para ver Los Hilos del Pasado