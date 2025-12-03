TV SHOWS
los hilos del pasado
Los hilos del pasado

¿Cuándo y a qué hora ver el gran final de Los Hilos del Pasado por Univision?

La telenovela estelarizada por Yadhira Carrillo está a punto de llegar a su gran final: ¡Toma nota!

Por:Univision
Video Tamara se rapa en plena calle en 'Los Hilos del Pasado'

“Los Hilos del Pasado” está por llegar a su emocionante desenlace en Estados Unidos y si has seguido cada capítulo lleno de secretos, traiciones y reencuentros, este es el momento de marcar el calendario. Aquí te decimos cuándo y a qué hora ver el capítulo final por Univision.

Fecha y hora del capítulo final

El gran final de “Los Hilos del Pasado” se transmitirá en Estados Unidos el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 a las 9P/8C por Univision.

También podrás verlo en tu cuenta de ViX Premium en la señal en vivo de la plataforma.

Con una trama que ha mantenido al público al filo del asiento, el último episodio promete revelar si Cristina perdonará a Carolina tras haberla abandonado y cuál será el destino de la malvada Tamara, quien no ha dejado de impartir el mal en su camino.

Yadhira Carrillo, Eduardo Santamarina, Bárbara López, Emmanuel Palomares y un gran reparto estelarizaron esta gran producción de José Alberto Castro.

Entra al sitio oficial de la telenovela y no te pierdas los últimos capítulos de ‘Los Hilos del Pasado’.

