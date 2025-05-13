TelevisaUnivision anuncia estrenos 2025-2026 en su upfront: El Conquistador, Juego de Voces, Con esa misma mirada y más

TelevisaUnivision, la empresa de medios de comunicación en español líder en el mundo, dio a conocer en su presentación Upfront 2025 el contenido que tendrá para los hispanos.

"En una industria de empresas que intentan ser todo para todos, nosotros nos centramos únicamente en ser todo para uno: la comunidad hispana, una relación que hemos construido y alimentado durante 70 años", puntualizó Donna Speciale, Presidenta de Ventas Publicitarias y Marketing de Estados Unidos.

El Conquistador y Julián Gil, pondrán a prueba sólo a los más valientes

Un reality show de supervivencia y aventura extrema ambientado en el escarpado Parque Nacional Los Haitises en República Dominicana. Bajo la conducción de Julián Gil y Valeria Marín, en El Conquistador, 36 concursantes se dividirán en tres equipos liderados por un famoso capitán. Ellos tendrán desafíos físicos extremos en cada episodio y deberán enfrentar tanto a la naturaleza y condiciones extremas de la selva, como la escasez de comida y las secuelas de los retos. Pero también hay victorias y con ellas la inmunidad y el privilegio de llegar al “Campamento Rico”, con comida, camas y una playa privada. Pero de no lograr la inmunidad, los participantes llegarán a los campamentos “Pobre” e “Infernal” en donde no gozarán de tantos privilegios. Al final, el ganador se llevará $200,000 y el título de El Conquistador.

Con Esa Misma Mirada continúa la historia que encantó al mundo

Después de años de sacrificios como esposa y madre perfecta, Eloisa queda devastada al descubrir que su esposo la engañó y comienzan una serie de cambios que la harán redescubrir su vida.

Protagonizada por: Angélica Rivera, Diego Klein, Sofía Castro, Iván Sánchez y Ximena Herrera.

Llega la Temporada 7 de ¿Quién es la Máscara? con muchas más sorpresas

El exitoso concurso musical de adivinanzas regresa. Aquí los participantes son celebridades que ofrecen presentaciones increíbles mientras usan disfraces elaborados de pies a cabeza que ocultan su identidad del público, los jueces y los demás concursantes. Un panel de investigadores lleno de estrellas trabajará en conjunto para descubrir quiénes son los famosos detrás de las máscaras. A lo largo del programa, los investigadores recibirán invitados especiales que los ayudarán en su difícil tarea.

El reto está cantado y más fuerte que nunca: Juego de Voces – Temporada 3

Conducido por Angélica Vale, el show musical favorito del público regresa para unir varias generaciones y sorprender con el talento de Estrellas y Leyendas al enfrentar sus voces sobre el escenario.

CDI: Código de Investigación

Conducido por Borja Voces, CDI recoge varios crímenes reales que te dejarán con la boca abierta. En cada episodio se presentan investigaciones profundas, análisis de expertos criminólogos, policías y especialistas forenses además de testimonios y tecnología de punta para descubrir la verdad detrás de casos impactantes tanto actuales como del pasado.

Doménica Montero

Traicionada, humillada y dejada sin nada, una mujer poderosa reconstruye su vida en las tierras olvidadas de su familia, solo para enfrentarse a nuevos enemigos, un amor prohibido y un pasado que no la deja ir. Protagonizada por Angelique Boyer.

La Mansión 24/7

De los creadores de Nuestra Belleza Latina, La Mansión es un nuevo reality show que brindará al público acceso 24/7 a la vida diaria de las participantes. En este programa, las participantes enfrentarán retos que pondrán a prueba su resistencia, fortaleza interior, talento y creatividad. Solo la mejor de ellas ganará un premio en efectivo y se convertirá en el nuevo rostro de la cadena.

Los Hilos del Pasado, el regreso de Yadhira Carrillo a la televisión

Carolina, una exitosa diseñadora de modas, descubre que Cristina, la joven modelo a la que ha estado maltratando, es su hija perdida hace años, a quien se vio obligada a abandonar. Al descubrir la verdad, Carolina hará todo lo posible por reparar su vínculo roto y unir los hilos del destino y el amor.

Protagonizada por: Yadhira Carrillo, Bárbara López, Emmanuel Palomares, Eduardo Santamarina y David Zepeda, entre otros.

Monteverde

Huyendo de un crimen que no cometió, una mujer con una personalidad fuerte y carismática debe reemplazar a su hermana monja y esconderse en un pueblo llamado Monteverde, donde enfrentará amenazas de amor, las desgracias del lugar y, lo peor de todo, el peligro de ser descubierta.

Protagonizada por: África Zavala y Gabriel Soto.

Papás por Siempre

Cuando los secretos y las mentiras son las armas para mantener a la familia unida, el costo de mantener esa fachada de amor y protección puede ser muy alto: ¿hasta dónde se puede llegar para proteger a los hijos sin causarles un daño irreparable?

Protagonizada por José Ron y Ariadne Díaz.

Regalo de Amor

Tras perder toda esperanza de ser madre, una joven queda viuda por un accidente repentino en el que pierde a su esposo. Esto la lleva a descubrir una vida paralela y un pasado lleno de secretos, además de hacerse cargo de una niña que misteriosamente aparece registrada como su hija.

Protagonizada por: Alejandra Robles Gil y Chris Pazcal.

¿Quién Caerá? – Temporada 3

Adamari López conduce el concurso en el que los participantes compiten por un gran premio en efectivo, poniendo a prueba sus conocimientos generales y su suerte: ellos deben responder preguntas de todo tipo para ganar en grande.

¿Quién Caerá? KIDS