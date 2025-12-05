¿Dónde ver hoy el gran final de ‘Los Hilos del Pasado’ por Univision?

Video Salvador está dispuesto a renunciar a todo por Carolina | Los Hilos del Pasado | Capítulo 58

Tras tres meses de transmisión, la telenovela ‘Los Hilos del Pasado’ llega a su gran final y por fin podremos descubrir si el amor triunfará en esta apasionante producción de José Alberto Castro.

Yadhira Carrillo, Eduardo Santamarina, Bárbara López, Emmanuel Palomares, David Zepeda y un gran reparto estelarizaron esta producción que se ha convertido en una de las favoritas del público.

¿Dónde ver el final de ‘Los Hilos del Pasado’?

En el gran final de ‘Los Hilos del Pasado’ descubriremos si Cristina perdona o no a Carolina y cuál será el destino de Tamara tras todas las locuras que ha cometido.

Para ver estos grandes momentos, toma nota de cómo ver el capítulo de la telenovela:

- Lo puedes ver a través de la señal de tu televisor en el canal de Univision a las 9P/8C con un capítulo especial de dos horas

- Por medio de tu cuenta de ViX en la señal EN VIVO en tiempo real en su mismo horario

- Si no puedes verlo a esa hora, disfrútalo al día siguiente en ViX o en el sitio oficial de la telenovela.

Yadhira Carrillo estelariza 'Los Hilos del Pasado' Imagen TelevisaUnivision

¡Ya lo sabes! Tienes tres opciones para disfrutar de este esperado capítulo que estamos seguros te encantará.