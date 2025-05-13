TV SHOWS
Las Hijas de la Señora García

Así fue el gran regreso de Yadhira Carrillo en el final de Las hijas de la Señora García

El esperado regreso de Yadhira Carrillo a las telenovelas se dio con una participación en el capítulo final de Las Hijas de la Señora García, este 12 de mayo por Univision. Te contamos qué personaje interpretó.

Berenice Güemes.

¿Cuál fue la última telenovela de Yadhira Carrillo?

La última vez que vimos a Yadhira Carrillo en una novela fue en 2008, en 'Palabra de mujer', producida por José Alberto 'El Güero' Castro.

¿Qué personaje interpretó Yadhira Carrillo en el final de Las hijas de la señora García?

Además de tener el dilema de a qué galán elegir, si Nicolás (Emmanuel Palomares) o Arturo (Brandon Peniche), Valeria (Oka Giner) tenía el gran deseo de crecer profesionalmente.

Gracias a sus habilidades en el diseño de moda, recibió una gran oportunidad para trabajar en el reconocido Fashion Studio de la famosa Carolina Guillén, interpretada por Yadhira Carrillo, quien es la dueña de la firma y queda encantada con los diseños de Valeria.

Valeria trabajará con la reconocida diseñadora de modas Carolina Guillén - Final de Las Hijas de la Señora García
Valeria trabajará con la reconocida diseñadora de modas Carolina Guillén - Final de Las Hijas de la Señora García
Imagen TelevisaUnivision

La propia Carolina llama por teléfono a Valeria para halagar su talento y le propone trabajar juntas. Desde luego Valeria está muy emocionada y acepta de inmediato, pues se trata de una de las casas de moda más reconocidas en la industria.

Carolina Guillén en el final de Las Hijas de la Señora García
Carolina Guillén en el final de Las Hijas de la Señora García
Imagen TelevisaUnivision

El cameo de Yadhira Carrillo en Las hijas de la Señora García fue una probadita de su regreso a las telenovelas

Fue así como el público se quedó con la boca abierta al ver el retorno de Yadhira Carrilla al mundo de las novelas. Si bien se había especulado sobre que la actriz aparecería nuevamente en televisión, no se tenía certeza de que lo hiciera en esta historia.

Sus fans la recuerdan por sus protagónicos en telenovelas como 'Amarte es mi pecado', 'Rubí', 'La otra', 'El precio de tu amor', entre otras. Y ahora suma a su carrera su participación en Las hijas de la señora García y próximamente en la nueva producción de 'El Güero' Castro.

Los fans recuerdan algunas de los grandes protagónicos de Yadhira Carrillo
Los fans recuerdan algunas de los grandes protagónicos de Yadhira Carrillo
Imagen Mezcalent

Recuerda que todos los capítulos de Las hijas de la señora García también están disponibles a través de ViX, el streaming en español más grande del mundo.

Las Hijas de la Señora GarcíaYadhira CarrilloTelenovelas

