Natasha Dupeyrón será la villana en Los Hilos del Pasado, ¡es su regreso a las telenovelas!

Video Los Hilos del Pasado: el tráiler oficial de la novela

Los Hilos del Pasado, la nueva producción de José Alberto ‘El Güero’ Castro, está generando gran expectación tanto por su emocionante historia como por su gran reparto. Además de contar con actores de primer nivel, marca el retorno de varias estrellas a los melodramas.

El nombre de Yadhira Carrillo se ha anunciado con bombo y platillo, pero ella no es la única, pues la actriz que interpretará a la villa también está causando gran revuelo.

Tamara es la villana que hará sufrir a los protagonistas de Los Hilos del Pasado

Tamara jugará un papel muy importante en la trama, pues estará en contra de los intereses de dos de los protagonistas: Alfredo (interpretado por Emmanuel Palomares) y Cristina (Bárbara López).

La antagonista es una mujer guapa, sofisticada y, sobre todo, caprichosa: cuando quiere algo, lo consigue de inmediato, y si no es así, no descansa hasta lograrlo.

Su gran obsesión será conquista a Alfredo. Sin embargo, aunque dice que él es el amor de su vida, en realidad sólo lo ve como un trofeo. Después de mucho insistir, lográ conquistarlo, pero todo cambiará cuando el galán conozca el amor verdadero con alguien más.

Natasha Dupeyrón, actriz mexicana. Imagen Instagram: @natdupeyron.

Natasha Dupeyrón será Tamara en la telenovela Los Hilos del Pasado

Natasha Dupeyrón es la actriz que interpretará a Tamara en Los Hilos del Pasado. El público la conoce muy bien por su paso por telenovelas infantiles y juveniles: De Pocas, Pocas Pulgas, Lola: Érase Una Vez o Miss XV fueron algunos de los proyectos en los que participó.

Si bien, su última telenovela fue Qué Pobres Tan Ricos. En años recientes, se ha enfocado en su carrera en cine y teatro.

La propia Natasha Dupeyrón adelantó en sus redes sociales que, para interpretar a Tamara, se sometió a un cambio de look, abrazando un rubio más claro que su tono natural de cabello.

Natasha Dupeyrón se hizo un cambio de look para interpretar a Tamara en Los Hilos del Pasado. Imagen Natasha Dupeyrón / TikTok



De igual manera, ha expresado el honor que siente al interpretar un personaje que Cynthia Klitbo inmortalizó en 1998 con una escena final rapándose.

¿Cuándo se estrena la telenovela Los Hilos del Pasado?