Los Hilos del Pasado marca el regreso de Yadhira Carrillo a las novelas: cuándo estrena, sinopsis y más

Los fans del mundo de las telenovelas ya están ansiosos por el estreno de Los Hilos del Pasado, la producción de José Alberto ‘El Güero’ Castro con la cual Yadhira Carrillo regresa a la pantalla chica.

¿De qué trata la telenovela Los Hilos del Pasado?

Los Hilos del Pasado se centra en Carolina Guillén, una diseñadora de modas mundialmente reconocida y con una vida familiar aparentemente perfecta. Sin embargo, esconde un oscuro secreto: cuando era más joven, mucho antes de alcanzar el éxito, quedó embarazada de un muchacho que entró al seminario sin saber que sería papá.

Debido a que ella no tenía manera de proveerle ni lo más básico a su niña, tuvo que abandonarla en la puerta de una mansión para que esa familia la cuidara.

Por azares del destino, se reencontrará con su hija, Cristina, años después. De inmediato, las dos sentirán una conexión especial. Sin embargo, al desconocer su verdadera relación, se enfrentarán a varias adversidades que las separarán de nuevo y hasta las enemistarán.

Por si fuera poco, la vida familiar de Carolina comenzará a desmoronarse y Cristina conocerá a personas que la harán cuestionarse todo lo que conocía hasta ese momento.

Yadhira Carrillo vuelve a las novelas con Los Hilos del Pasado

Uno de los grandes atributos de esta telenovela es que marcará el regreso de Yadhira Carrillo a los melodramas, después de más de 17 años.

Si bien la actriz hizo una aparición especial en el final de Las Hijas de La Señora Carrillo, en este proyecto tendrá el protagónico.

¿Qué actores conforman el elenco de Los Hilos del Pasado?

El reparto está encabezado por Yadhira Carillo, pero cuenta con un desfile de talentos de primer nivel, como Eduardo Santamarina, Emmanuel Palomares, David Zepeda y Bárbara López.

¿Cuándo y a qué hora se estrena la telenovela Los Hilos del Pasado?