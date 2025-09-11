Los Hilos del Pasado inicia con un romance prohibido y mentiras familiares: Resumen capítulo 1

La telenovela Los Hilos del Pasado, del productor José Alberto 'El Güero' Castro, tuvo un exitoso debut en la pantalla chica y esto fue lo más relevante que vimos en el primer capítulo, el cual estuvo lleno de romance, drama y un amor imposible.

¿Qué pasó en el capítulo 1 de la telenovela Los Hilos del Pasado?

La historia nos presenta a Carolina Guillén (Gia Franceschi en la versión joven), una humilde costurera que está enamorada de Salvador Villaseñor (Manuel Duarte en la versión joven), un hombre que está a punto de partir al seminario para convertirse en sacerdote, pues su familia siempre le inculcó que esa debía ser su vocación.

Un día antes de su partida, Salvador se muestra indeciso y no está seguro de si realmente quiere dedicar su vida a la religión, pero sus padres insisten en que es su deber.

Poco después, Carolina lo visita para entregarle un obsequio y despedirse, pero la situación toma un rumbo inesperado: ambos se dejan llevar por la atracción que sienten y comparten un apasionado beso.

Ante esto, Salvador le insinúa a Carolina que podría quedarse con ella y no continuar con su formación religiosa, pero ella lo impulsa a seguir, sin imaginar que en realidad no es lo que él desea.

Más tarde, Salvador vuelve a expresar sus dudas a su madre, quien lo abofetea y le recuerda que lo preparó toda su vida para ser sacerdote.

Esa misma noche, durante su fiesta de despedida, Carolina llega con un outfit que ella misma confeccionó. La química entre ambos se intensifica y terminan pasando la noche juntos.

Tiempo despué, Carolina confirma que está embarazada y busca a la madre de Salvador para informarle y perdirle la dirección del seminario.

Sin embargo, la mujer se niega a aceptar que su hijo será padre y la echa de su casa con violencia. Incluso difunde el rumor de que Carolina es una ladrona, provocando que pierda clientes y se vea obligada a irse a vivir a la ciudad.

Cuando Salvador le pregunta a su madre por Carolina, ella lo engaña asegurándole que la joven se mudó y se enamoró de otro hombre. La mentira lo deja desconsolado, sin imaginar la verdad.

Mientras tanto, camino a la ciudad, Carolina da a luz a una niña y enfrenta grandes dificultades: no consigue empleo, carece de un lugar donde vivir y pasa hambre.

Desesperada y sin recursos, toma la dolorosa decisión de abandonar a su hija en la casa de una mujer rica, confiando en que allí recibirá los cuidados necesarios y prometiéndose que algún día volverán a encontrarse.

¿Quiénes son los actores que conforman el elenco de Los Hilos del Pasado?

El reparto de la telenovela está conformado por Yadhira Carrillo, David Zepeda, Bárbara López, Eduardo Santamarina, Emmanuel Palomares, Natasha Dypeyrón, Gia Franceschi, Manuel Duarte, entre otros actores.

