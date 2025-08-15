Los Hilos del Pasado ya tiene fecha de estreno: Te contamos cuándo inicia la telenovela

Los Hilos del Pasado aún no se estrena y ya está dando mucho de qué hablar. Por un lado, la telenovela traerá de regreso a grandes estrellas de la pantalla chica, como Yadhira Carrillo. Además, contará con locaciones de lujo, como la mansión en la que vivirá la familia de Carolina Guillén o destinos de primer nivel, como el Caribe Mexicano.

Con tanta expectativa al respecto, no es de extrañar que más de una persona quiera saber la fecha de estreno de Los Hilos del Pasado para no perderse ningún capítulo.

PUBLICIDAD

¿Cuándo empieza la telenovela Los Hilos del Pasado?

El melodrama se estrenará el 10 de septiembre, a las 9P/8C por Univision. A partir de ese día, se transmitirá de lunes a viernes en el mencionado horario.