¿Quién será la hija de Yadhira Carrillo en Los Hilos del Pasado? Bárbara López es la actriz elegida

Los Hilos del Pasado: el trailer oficial de la novela

Los Hilos del Pasado se estrena el 10 de septiembre, pero desde ahorita ya está dando mucho de qué hablar. Sin duda, uno de los principales atractivos de la telenovela es su elenco, que reunirá a grandes estrellas como Yadhira Carrillo, Eduardo Santamarina, Emmanuel Palomares, Natasha Dupeyrón, David Zepeda, entre otros.

La actriz encargada de darle vida a Cristina, la protagonista joven de la historia, también está acaparando reflectores, pues promete regalarnos una interpretación inolvidable.

¿Quién interpretará a Cristina en Los Hilos del Pasado?

Bárbara López es la encargada de darle vida a Cristina, la hija de Carolina Guillén (Yadhira Carrillo) en la telenovela.

La actriz de 33 años se dio a conocer por su participación en novelas como Vino el Amor, Papá a Toda Madre y Amar a Muerte. También ha trabajado en series como Volver a Caer e Isla Brava.

Bárbara López es la actriz que interpreta a Cristina en Los Hilos del Pasado.

En Los Hilos del Pasado interpretará a una joven que, pese a haber crecido huérfana por el abandono de sus padres, se distingue por su gran corazón, nobleza e inteligencia. El mayor sueño de Cristina es convertirse en modelo y tiene la belleza para serlo, lo que no sospecha es que su camino se verá interrumpido por los orígenes de su historia, que desconoce.

Bárbara López con Yadhira Carrillo y Emmanuel Palomares en la filmación de Los Hilos del Pasado.



Un dato curioso es que esta no es la primera vez que Bárbara López y Natasha Dupeyrón, quien interpreta a Cristina en Los Hilos del Pasado, comparten créditos. En 2022, trabajaron en una serie juntas.

¿Cuándo se estrena Los Hilos del Pasado? Fecha y hora para ver la telenovela