Latin GRAMMY 2025: Leticia Maldonado es elegida como la artista oficial de la entrega número 26

La Academia Latina de la Grabación® continúa dando grandes sorpresas a sus seguidores. Hace unas semanas anunció quiénes son las artistas Leading Ladies of Entertainment 2025 y ahora informó que Leticia Maldonado fue seleccionada como la artista oficial de la 26 a Entrega Anual del Latin GRAMMY®.

Ella es Leticia Maldonado, la artista oficial de la 26a Entrega Anual del Latin GRAMMY®

Lecitina Maldonado es mexicana-estadounidense y es reconocida por su talento como escultora multimedia. Ella se inspiró en los icónicos letreros de neón de Las Vegas para crear un gramófono tridimensional de cristal, rodeado de flores de colores.

“Mi conexión personal con la música latina es a través de mi abuela, que fue cantante de mariachi en su juventud. Elegí rosas para rodear el gramófono porque para mí son un símbolo de amor y compasión, y honran la verdad y la belleza en el arte, que creo que es el espíritu de los Latin GRAMMY®”, declaró Maldonado.



La artista plástica reconoció su pasión por la naturaleza desde temprana edad, ya que pasó sus años formativos en el desierto a las afueras de Las Vegas. Además, el arte siempre ha sido su manera de crear conexiones en su vida, sobre todo a través de las exposiciones en las que ha participado.

Dos importantes ejemplos de esas exposiciones son el colectivo ‘She Bends’, que es una exposición itinerante de artistas que se identifican como mujeres que trabajan con neón. Y la otra es ‘Construyendo Puentes’, una muestra de artistas chicanos originarios de Los Ángeles, que recorrió el territorio mexicano.

Desde el año 2001, La Academia Latina de la Grabación ha elegido a artistas visuales que tienen el talento para transmitir la importancia de la música en la cultura latina. Así, Maldonado se une a esta larga tradición que diversos artistas internacionales han formado.

