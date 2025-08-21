Latin GRAMMY reconoce a mujeres excepcionales: Ellas son las Leading Ladies of Entertainment 2025

La Academia Latina de la Grabación calienta motores para la edición 26 de Latin GRAMMY, el próximo 13 de noviembre. Previo a la gran celebración, ha anunciado algunos reconocimientos especiales, como la Persona del Año (Rapahel), a la Excelencia Musical y, recientemente, Leading Ladies of Entertainment de 2025.

PUBLICIDAD

La Academia Latina de la Grabación anuncia a las mujeres que serán reconocidas en Leading Ladies of Entertainment 2025

Leading Ladies of Entertainment es un programa creado hace 9 años, que busca reconocer a esas mujeres profesionales dentro de las artes y el entretenimiento latino que se destacan por su conciencia social. Ellas han hecho contribuciones significativas e inspirado a futuras líderes.

Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, se dijo orgulloso de presentar a las homenajeadas de este año:

“Un grupo de mujeres excepcionales, que se han distinguido no solo a través de sus exitosas carreras, sino también por su trabajo fuera del ámbito profesional. Han ayudado a crecer nuestro Programa de Mentoría, y esperamos que este grupo continúe con el legado de empoderamiento en futuras generaciones”, comentó.

Rozalén es elegida en

Leading Ladies of Entertainment de 2025 de Latin GRAMMY 2025

Cantautora española, una de las más influyentes en el mundo hispanohablante. Tiene formación como psicóloga con máster en musicoterapia, lo que le ha ayudado a usar su música como una herramienta de transformación, en la que aborda temas como la igualdad de género, la inclusión, la salud mental, la memoria histórica y la justicia social.

Es considerada una pionera la accesibilidad, al incluir a Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos, en los escenarios de sus conciertos para incluir a las personas sordas entre su público.

Maricarmen 'Tuti' Bou forma parte de Leading Ladies of Entertainment de 2025 de Latin GRAMMY 2025

Vicepresidenta de Sony Music Entertainment en Puerto Rico, es la publicista encargada de lanzar las carreras de artistas como Shakira, Elvis Crespo, Chayanne y Ricky Martin. Adicionalmente, se ha desempeñado como mánager de talentos como Kany García y Pedro Capó.

PUBLICIDAD

Pero sus logros no se limitan a lo profesional: ha demostrado su compromiso con causas filantrópicas al colaborar con organizaciones como SER, la Fundación CAP, y, recientemente, True Self Foundation, que apoya a la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico.

Amarilys Germán entre las seleccionadas de Leading Ladies of Entertainment de 2025 de Latin GRAMMY 2025



Ejecutiva de entretenimiento y mánager de Juan Luis Guerra, se destaca por su talento para la producción y gestión de eventos internacionales, así como relaciones públicas y organización de espectáculos para artistas emergentes y consolidados por igual.

Con más de dos décadas de experiencia, se distingue por su liderazgo, visión estratégica y compromiso con la excelencia artística.

Paula Kaminsky es una de las elegidas en Leading Ladies of Entertainment de 2025 de Latin GRAMMY 2025

Ella es una reconocida ejecutiva de marketing con más de 20 años de experiencia en la industria del entretenimiento, que actualmente se desempeña como directora general de Global Talent Services US (GTS), una agencia de manejo de talentos. Está encargada del desarrollo de artistas consolidados y estrellas emergentes.

Amarilys Germán, Paula Kaminsky, Rozalén y Maricarmen “Tuti” Bou serán homenajeadas como Leading Ladies of Entertainment 2025 por La Academia Latina de Grabación. Imagen Latin GRAMMY.



Las homenajeadas de esta categoría están invitadas a convertirse en mentoras en el Programa de Mentoría Leading Ladies of Entertainment, organizado por la Fundación Cultural Latin GRAMMY.

Leading Ladies of Entertainment 2025 serán homenajeadas en un evento especial previo a Latin GRAMMY 2025

Las cuatro acreedoras a este título serán reconocidas en un evento que se llevará a cabo durante la Semana Latin GRAMMY en Las Vegas, misma que se realiza previo a la entrega de premios, programada para el 13 de noviembre de 2025.

PUBLICIDAD

¿Cuándo es Latin GRAMMY 2025?

El 13 de noviembre será cuando la Academia Latina de Grabación celebre lo mejor de la música latina con un espectacular evento.