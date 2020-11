Fito Páez pondrá todos los músculos de su cuerpo en acción la noche de los Latin GRAMMY 2020

“Cada concierto requiere de una rigurosa preparación en cuerpo y alma. Este ofreció un montón de dificultades porque hacía siete meses que no estábamos tocando entonces, poner todos los músculos en acción otra vez era duro; encima yo estoy dirigiendo a la vez la puesta en escena, las pantallas, las luces. La gente no lo sabe, pero cuando uno se presenta en vivo no es cuestión de decir aquí llego a cantar y nada más ”.

El llamado ‘Trovador del rock argentino’ aclara que no solo cuida de su voz, sino de todo su cuerpo porque cuando él se sube a un escenario, todo su organismo está trabajando: “cada uno de mis músculos entra en acción. Es literal. No tiene mucha ciencia: cuando cantas, pensás y ponés en movimiento los músculos de todo tu cuerpo: tenés que tener controlado todo y tener tus piernas firmes … son un montón de situaciones que tenés que dominar y para las cuales tenés que prepararte muy bien… y más a los 57 años”.

Al describir qué es para él la música, asegura: “Es un amor inagotable en el que no existen las páginas en blanco, puede existir que se haga música que no guste, que haya períodos, pero jamás espacios en blanco”.

Me parece que es un gran momento para lo que yo llamaría música popular más que rock que es una palabra un poco ambigua. Es un movimiento más joven, los chicos están haciendo nuevos híbridos y aparecen formas insólitas, mixturas muy originales, como las mezclas de ritmos africanos con acordes de jazz, y de melodías medio tangueras como las de Nathy Peluso, que son fabulosas; también me gusta mucho Ca7riel, que es un erudito, un gran compositor y maestro. Hace unas mezclas que uno dice: ¿y este pibe de dónde sale? ”.

Con esa misma sencillez, Fito reconoce que está feliz de presentarse en los Latin GRAMMY 2020 el próximo 19 de noviembre. Está engolosinado con la doble participación que tendrá y que declara como “una sorpresa explosiva”. No importa que no haya auditorio presente, porque para él lo que cuenta es que haya buena música. “En otras culturas no existe el aplauso… a veces el aplauso se esconde en vanidad… No hay que hacer las cosas por el aplauso, incluso si uno estuviera cantando en un teatro vacío la música brilla, porque el silencio que da una platea en el teatro es un reconocimiento al arte total”.