"Hacía falta celebrarlas": Luis Fonsi destaca la influencia que las mujeres han tenido en su exitosa carrera

Luis Fonsi ha ganado cinco Latin GRAMMY y es autor de innumerables éxitos discográficos, pero para el célebre cantante puertorriqueño conducir el evento único dedicado a las mujeres organizado por La Academia Latina de la Grabación y Univision, Latin GRAMMY Celebra Ellas y su Música, tiene un significado muy especial.

Fonsi explicó en una entrevista exclusiva cómo muchas grandes mujeres -además de "papito Dios”- han sido las causantes de que él haya llegado hasta donde está actualmente.

"Me siento súper honrado que me hayan invitado a presentar esta gala, porque gracias a ELLAS, que me han influenciado muchísimo, y a papito Dios, es que estoy aquí. Debería sentir nervios, pero no… me siento muy emocionado de ser parte de un programa en el que todos vamos a celebrar a las mujeres, porque este evento cubre una necesidad muy importante: ¡Hacía falta celebrar a las mujeres de la música!".

En los ensayos ha podido ver un adelanto de las historias nunca reveladas que se darán a conocer sobre la nueva generación de estrellas femeninas y de las leyendas. Fonsi espera con especial emoción escuchar y ver todos los tributos que se rendirán.

"Sin duda alguna estamos celebrando a la mujer. Me emociona mucho que vamos a escuchar tributos de esas cantantes que han abierto camino y que han hecho cosas grandes en la música: Celia Cruz, Gloria Estefan, vamos a ver a mi gran amiga Olga Tañón, que fue una persona que me impulsó muchísimo al comienzo de mi carrera y me abrió muchas puertas y es parte de mi familia, a Ednita Nazario que me influyó tanto… Yo puedo pasar muchas horas hablando de mujeres de la música que me encantan".

El sacrificio de una madre



Entusiasmado, agrega: “Y me encanta que este evento sea justo en el Día de las Madres, porque tengo muchas cosas que agradecerle a la mía: gracias a ella estoy aquí celebrando la música. Hay algo que recuerdo siempre de ella y que ahora que soy padre lo entiendo más y es un gran sacrificio que ella hizo cuando vivíamos en Puerto Rico, por mí”.

Corrían los años 80, él estaba en la escuela primaria y combinaba sus estudios con ser parte del Coro de Niños de San Juan. “Tres veces a la semana teníamos que viajar 45 minutos de mi escuela hasta el coro tres (de hecho hasta tenía que salir un poco más temprano de mi colegio) y mi mamá siempre me llevaba. Ahora veo que era un gran sacrificio el que hacía mi mamá de llevarme hasta allá; ella tenía tres hijos que atender y mil cosas qué hacer, pero hacía este enorme esfuerzo para que yo tuviera una educación en lo que me gustaba. Esos son los grandes esfuerzos que hacen las mamás y que en mi caso, tuve esa bendición para poder vivir mi sueño”.

Ahora que es un padre de familia, reflexiona mucho más en todos esos sacrificios: “No es que antes no los apreciaba, es que ahora uno entiende el amor puro que se siente por un hijo y al ver a mi esposa Águeda hacer esos sacrificios como madre, hace que me enamore aún más de ella”.

Esas vivencias, dice, han sido una buena brújula en su carrera: “Y lo que ha hecho por mí, todo esto es lo que me ha enfocado más en la vida, y me ha hecho muchísimo más sensible, lo que se traduce en la composición y en todo lo que hago”.

Hablando de componer, el cantautor que recibió siete reconocimientos del Guinness Book of Records en el 2018 por el éxito del tema que grabó con Daddy Yankee ‘Despacito’, ha compuesto tantas canciones nuevas en este tiempo de pandemia que no sabe cuáles quedarán en el álbum que lanzará próximamente: "Tengo muchas canciones grabadas y terminadas, pero el problema es que no puedo lanzar un disco de 50 canciones. Así es que estoy seleccionando temas”.

Lo que sí tiene claro es que a nivel musical seguirá siendo un disco que mezcla de todo un poco: “Eso define quién soy yo: soy romántico, pero inquieto; me encantan las fusiones, las colaboraciones, me gusta grabar discos con música rítmica, con mucho sabor latino y que pone a la gente a bailar, pero sin olvidar lo romántico, que es mi DNA y que es como comenzó mi carrera, con baladas, que es algo que nunca lo voy a abandonar. Anticipó que este disco tendrá colaboraciones que les van a gustar y otras que les van a sorprender mucho”.

