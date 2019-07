Lorena y Roberto fueron expulsados de 'Inseparables', esto fue lo que pasó

Desde ese momento Herrera hizo notable su molestia y antes de entrar por tercera vez a la cabaña comentó: “No me parece justo la idea de que por tercera vez me toque estar en la cabaña, lo justo sería que le tocara a todos disfrutarla”, dijo.

El día de competencia transcurrió de manera normal, pero al regresar a la casa, Lorena intentó entrar al cuarto que habían irrumpido la noche anterior y estaba cerrado por lo que no pudo entrar al baño. El camarógrafo no dejó de seguir cada paso de su enojo.

Lorena siguió hablando con Ingrid, Mauricio y Roberto de su molestia y no dejaban de grabarla, por lo que la también cantante reaccionó: “Vas a seguirme para grabar el coraje que voy a hacer. ¡ No me grabes, te estoy diciendo que no me grabes!”, el hombre de la cámara no dejó de grabar.