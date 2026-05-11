Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' presenta a sus primeras competidoras: ¡Conócelas! El reality de Univision y UNIMÁS arranca sus revelaciones y aquí te contamos a las dos primeras competidoras

Video Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales: Ve AQUÍ el primer avance del reality

‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ es un reality de competencia completamente en vivo que se transmitirá seis días a la semana a través de Univision y UNIMÁS. Con esta apuesta, la audiencia vivirá la intensidad de la competencia en tiempo real, sin filtros y con la emoción que solo el contenido en vivo puede ofrecer.

Este lunes 11 de mayo, te presentamos a las dos primeras integrantes de los dos equipos que forman parte de esta emisión: ‘Garra’ y ‘Veneno’.

Fer de la Mora de 'Garras vs Veneno: Guerreros Mundiales' Imagen TelevisaUnivision



Ellas son Camila Flamenco y Fer de la Mora, dos mujeres que llegan dispuestas a darlo todo en la competencia y que pondrán en alto a cada uno de sus equipos.

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Cada uno de los equipos estará conformado por 13 guerreros que no solo lucharán por la victoria, sino que dominarán la conversación multiplataforma.

Camila Flamenco de 'Garras vs Veneno: Guerreros Mundiales' Imagen TelevisaUnivision



Mantente pendiente que muy pronto te revelaremos más integrantes de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ por el sitio oficial del reality.