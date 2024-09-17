Fugitivas en busca de la libertad: actores que integran el reparto y sus personajes

Video Fugitivas en busca de la libertad: conoce las historias de Lorena, Lisset, Montse y Frida

Faltan unos días para el gran estreno de Fugitivas en busca de la libertad , el melodrama que cuenta la historia de cuatro chicas que buscan la justicia y la verdad tras escaparse de prisión.

Este lunes 23 de septiembre a las 8P/7C iniciará en Univision esta producción de Lucero Suárez en la que las vidas de Lorena, Frida, Lisset y Montse coincidirán y vivirán un sinfín de situaciones al tiempo que su relación de amigas se consolida.

La trama de Fugitivas está centrada en Lorena Martínez, acusada de planear un asesinato y es encarcelada por las pruebas fabricadas en su contra. En la cárcel conocerá a Lisset, Frida y Montse y se sumará al plan de fuga masiva que organizan realizar durante la celebración de fin de año en el penal.

Fugitivas en busca de la libertad: ¿quiénes son las actrices protagónicas?

Daniela Álvarez es Lorena Martínez en

Fugitivas en busca de la libertad



Lorena es condenada injustamente por el asesinato de Juan Pablo Correa y por ello va a prisión, de donde se fuga con sus compañeras con el único objetivo de luchar desde afuera para comprobar su inocencia. Antes de ser encarcelada se enamora de Ismael Domínguez, sin saber que es el esposo de Florencia, su jefa en la Constructora Márquez. A su vez, Ismael es fisca y a él le asignarán su caso. Durante su proceso, Lorena se enamorará de su abogado Alejandro Castillo. Mientras esté prófuga usará el nombre de Angelina Yoli Padilla Soto.

Fugitivas en busca de la libertad: Sachi Tamashiro es Frida Segovia



Ingresó a la cárcel por venta de piratería y por golpear a un oficial. Se convertirá en la mejor amiga de Lorena en la cárcel. Tiene carácter de líder, por lo que durante el tiempo que ella y sus compañeras estén prófugas y lleven una doble vida en el Bar Oasis, ella llevará la voz cantante. Se enamorará de Darío, quien a su vez tiene a Carmen como pareja. El temor constante de Frida es no haberle dicho a Darío que son prófugas.

Fugitivas en busca de la libertad: Rocío de Santiago es Lisset Parra



Su delito fue robar en el domicilio donde su madre trabajaba como sirvienta. No se deja de nadie ni se achica por nada. En un principio le costo integrarse con las demás fugitivas, sobre todo con Lorena, pero se convirtió en una de las más solidarias y dispuesta a colaborar para comprobar su inocencia. Erick Sotomayor es su amor de siempre y compañero de estafas en las apuestas de juegos de mesa y una vez que se fuga, se vuelve a vincular con él, solo que ahora buscará sacar el mayor provecho posible para ella y sus compañeras.

Marlene Kalb es Monse Torres en Fugitivas en busca de la libertad



Su delito fue estafar a hombres mayores con los que se vinculaba. Se incorporó tardíamente a la fuga, de hecho, se enteró por rumores y no por invitación directa. No ha logrado hacer una verdadera amiga dentro del grupo. Su lealtad se pondrá a prueba más adelante y estará tentada a dejar a sus amigas por dinero.

Fugitivas en busca de la libertad: Actores que integran el reparto

Arap Bethke es Alejandro Castillo en

Fugitivas en busca de la libertad



Abogado de oficio y se convierte en el defensor de Lorena y cree absolutamente en su inocencia y está dispuesto a comprobarla, aunque tenga que enfrentarse a gente poderosa. Se enamorará de Lorena y se convertirá en su protector, por lo cual se dedicará a buscar pruebas para comprobar su inocencia.

Fugitivas en busca de la libertad: Erika Buenfil es Martha Pineda



Estuvo en la cárcel durante 18 años y ahí desempeñó el oficio de cocinera, además de que ahí conoció a las Fugitivas. Fue acusada por la muerte de su esposo y liberada tras cumplir su sentencia. Su máxima ilusión es encontrarse con su hijo Darío, quien está resentido con ella y es el dueño del Bar Oasis. Martha dará albergue a las Fugitivas, arriesgándose a ser descubierta y ser acusada de encubrimiento.

Fugitivas en busca de la libertad: Juan M. Jauregui es Ismael Domínguez



Se desempeña como fiscal de la nación, correcto, honesto y muy apegado a las leyes. Está casado con Florencia Márquez, se enamora de Lorena Martínez justo cuando estaba separado de su esposa y cuando viene el asesinato de su mejor amigo, Juan Pablo Correa, y queda a cargo del caso. Ismael se debate constantemente en creer o no en la inocencia de Lorena. Su ambivalencia y su apego estricto a las leyes, hace que la balanza se incline casi siempre en creer en su culpabilidad, a pesar de que reconoce que se enamoró profundamente de ella.

Fugitivas en busca de la libertad: César Évora es Patricio Rojas



Comandante de la policía, hombre recto, bondadoso y con mucho sentido de la justicia. Es mano derecha del fiscal Ismael y tiene una hija, Amanda, detective de la comisaría. Se enamorará de Martha, afecto que le causará problemas con su hija y con la propia Martha porque más de una vez la fiscalía insistirá en convertirla en informante para atrapar a las Fugitivas, colocando a Patricio entre la espada y la pared.