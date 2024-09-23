Fugitivas: revive el capítulo de estreno de la novela

Acompañadas de un gran elenco, Daniela Álvarez, Rocío de Santiago, Sachi Tamashiro y Marlene Kalb protagonizan la nueva producción de Lucero Suárez, una historia donde el amor es la fuerza que buscará hacer justicia. Descubre lo que sucedió en el capítulo de estreno de Fugitivas y sigue la novela de lunes a viernes a las 8P/ 7C por Univision.

Mira también: ellos son los personajes de Fugitivas

Un plan de fuga que podría terminar mal en Fugitivas



La nueva producción de Lucero Suárez cuenta la historia de cuatro mujeres que comparten un mismo destino y el deseo de recuperar su libertad. Encerradas en la cárcel por distintos motivos, Lorena, Frida, Lisset y Montse comenzaron una riesgosa aventura cuyo fin es escapar de prisión.

Justo en el festejo de Año Nuevo organizado en la cárcel Lorena y sus compañeras reclusas decidieron poner en marcha su plan de fuga. Todo parecía ocurrir a la perfección, pero una de las custodias descubrió su propósito y las encaró frente a la puerta de salida con pistola en mano.



¿Pero cómo llegó Lorena a tan inesperado escenario tras las rejas? La respuesta estaría meses atrás.

¿Por qué Daniela fue encarcelada en Fugitivas?



Dueña de un carácter dulce, pero aguerrida, Lorena (Daniela Álvarez) se encontraba dedicada al cuidado de su hermana menor Gabriela luego de la terrible muerte de sus papás años atrás.

Feliz por tener un nuevo trabajo que la ayudara en esa tarea se cruzó accidentalmente con Ismael Domínguez (Juan Martín Jáuregui), un estricto fiscal de la nación. Ella le suplicó que la dejara tomar el taxi en el que coincidieron para llegar a tiempo en su primer día. Sus primeras miradas reflejaron un fuerte amor y varios encuentros casuales terminarían por consolidarlo.

Contenta por ser la asistente de Florencia Márquez (Paulette Hernández), la joven comenzó a laborar en la empresa constructora sin imaginar que ahí mismo comenzaría su calvario. Ahí conoció a Juan Pablo, el abogado del corporativo, quien comenzó a utilizarla para ocultar sus constantes infidelidades.

Video Erika Buenfil feliz de hacer pareja con César Évora en la telenovela Fugitivas: En busca de la libertad



Cansada de ser la tapadera del abogado, Lorena le advirtió que no lo haría más, desatando el coraje del litigante. Pronto la oscuridad se apoderaría por completo del presente y futuro de la joven.

Durante la celebración de un aniversario de la empresa, Lorena fue vista discutiendo alteradamente con Juan Pablo, pues no solaparía más sus engaños. Decida a alejarse le presentó su renuncia a Florencia, pero ella le pidió hablarlo con calma.

El festejo transcurrió tranquilamente hasta que una de las meseras descubrió el cuerpo de un hombre sobre el agua. Mientras Ismael descubría que se trataba de Juan Pablo todos los presentes contemplaban horrorizados la escena.

La policía comenzó una investigación para esclarecer el asesinato y la primera sospechosa era Lorena, quien fue trasladada a una agencia para que rindiera su declaración. A la mañana siguiente la policía apareció frente a la puerta de su departamento para arrestarla por ser la principal responsable del crimen.

El amor y la decepción de Lorena en Fugitivas



Ilusionada con la aparición de Ismael en su vida, Lorena se dio la oportunidad de conocerlo más hasta comenzar un tórrido romance con él. Sin embargo, él ocultaba un gran secreto sobre su vida privada. El fiscal no se permitió callar más y le contó que era un hombre casado.

Lo que no le dijo es que su esposa era la mismísima Florencia Márquez. Lorena se dio cuenta de la situación cuando en la oficina apareció el fiscal y le fue presentado como el marido de su jefa. Asombrada la joven no se guardó sus reclamos, pero su enamorado le aseguró que no tenía la intención de salvar su matrimonio.



Pero toda esa ilusión de amor se desvaneció la misma noche de la muerte de Juan Pablo. Ante todas las pruebas que acusaban a Lorena del crimen, Ismael decidió darle la espalda, negarle su ayuda y exigirle que no lo llamara más.

La inesperada esperanza de Lorena en Fugitivas



En medio de ese túnel que para Lorena se ve sin salida apareció Alejandro (Arap Bethke), un abogado amable y de una personalidad agradable que no tolera las injusticias. Él se presentó ante la acusada convencido de su inocencia y dispuesto a devolverle su libertad.

Lamentablemente el caso reforzaría la culpabilidad de Lorena con extrañas pruebas en su contra. Así un juez la sentenció a 45 años en prisión, mientras su hermana trataba de aferrarse a ella para que no fuera trasladada a la cárcel.

A su llegada a un penal de máxima seguridad conoció tanto a amigas como a rivales. Pronto esas relaciones la pondrían frente a un arriesgado plan: escapar para demostrar su inocencia.