Fugitivas en busca de la libertad: ¿Cuándo, a qué hora y cómo ver el estreno de la telenovela?

Video Fugitivas en busca de la libertad: Lorena fue condenada injustamente y luchará por demostrar su inocencia

Lorena, Frida, Lisset y Montse son cuatro mujeres que buscan la verdad, la justicia y una nueva vida, por eso se escaparán de la cárcel y se convertirán en Fugitivas en busca de la libertad . Disfruta de esta historia a partir del lunes 23 de septiembre a las 8P/7C por Univision.

Se trata de una historia original escrita por Diego Muñoz y adaptada por la misma productora Lucero Suárez, Jimena Merodio, Carmen Sepúlveda y Luis Reynoso. La dirección está a cargo de Santiago Barbosa y Jorge Robles.

Fugitivas en busca de la libertad: ¿de qué trata la nueva telenovela de Univision?



Conoce la historia de Lorena, Frida, Lisset y Montse, quienes se conocerán en la cárcel, donde cada una está cumpliendo una condena, solo que Lorena fue acusada injustamente de un asesinato.

En prisión se organiza una fuga masiva y las cuatro escapan. Tras su huida, las fugitivas se refugian en un bar buscando una oportunidad de iniciar una nueva vida, aunque tendrán que enfrentar muchos problemas.

Lorena buscará demostrar su inocencia con la ayuda de Alejandro Castillo, su abogado, quien cree firmemente en ella y en el proceso de ayudarla terminará enamorándose. Se tratará de un camino largo y doloroso, pero siempre con el objetivo de demostrar la verdad, recuperar su libertad y encontrarse con el verdadero amor.

Fugitivas en busca de la libertad: ¿quiénes son los protagonistas y sus personajes?



Este melodrama de intriga tiene cuatro protagonistas: Daniela Álvarez (Lorena), Sachi Tamashiro (Frida), Rocío de Santiago (Lisset) y Marlene Kalb (Montse), quienes cruzarán sus caminos en prisión, donde cada una se encuentra cumpliendo su condena.

Acompañan a estas jóvenes los actores Arap Bethke, Erika Buenfil, César Évora, Juan Martin Jauregui, Arturo Carmona, Chris Pazcal, Aldo Guerra, Maríalicia Delgado, Guillermo Quintanilla, Paulette Hernández, Ana Patricia Rojo, entre otras grandes otras figuras.