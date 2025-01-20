Fugitivas: 5 puntos que explican el final de la novela y de Lorena, Lisset, Frida y Montse

Noche a noche los personajes de Daniela Álvarez, Rocío de Santiago, Sachi Tamashiro y Marlene Kalb se jugaron el todo por el todo para mantenerse unidas y cumplir los sueños albergados en sus corazones tras convertirse en prófugas.

Después de innumerables aventuras Lorena, Frida, Lisset y Montse finalmente descubrieron lo que el destino les tenía deparado en el último capítulo de Fugitivas. Entérate a continuación de lo sucedido en el gran desenlace de la novela.

1.- ¿Quién es el verdadero asesino de Juan Pablo en Fugitivas?



Creyéndose a salvo por la extraña muerte de Juan Pablo y frente a la condena de 40 años de cárcel que Lorena (Daniela Álvarez) recibió por el crimen, la verdad rondaba a Arturo Márquez. El empresario tuvo en sus manos a la prófuga para deshacerse de ella para siempre, pero la oportuna intervención de Lisset para salvar a su amiga arruinó sus planes.



De regreso en casa se mostró furioso y se desahogó con Florencia, quien se vio sumamente nerviosa por el curso que estaba tomando el caso. Se dijo aterrada de que la policía descubriera que ella era realmente la asesina del abogado.

Para su mala suerte, Vicente escuchó la terrible confesión y enfrentó a su padre y hermana para saber la verdad. Florencia confesó haber atacado a su amante tras verlo reñir con Arturo y haberlo golpeado en la cabeza con un martillo.

Para librarse del crimen ambos acordaron culpar a Lorena sin pensar en que arruinarían su vida. Ahí mismo la arquitecta se enteró de que su padre la utilizó para ocultar otros crímenes y fraudes, pero su destino ya estaba escrito.

Vicente no tuvo dudas y denunció a sus familiares por el crimen que cometieron. A solo instantes de huir del país, tanto Florencia como Arturo Márquez fueron arrestados por la policía para ser encarcelados. Ella se vio abandonada en prisión y sin el apoyo de Nicolás ante su embarazo.

2.- ¿Lorena comprobó su inocencia en Fugitivas?



Enterada de que Arturo y Florencia habían sido arrestados por el asesinato de Juan Pablo, Lorena decidió entregarse a la justicia aconsejada por Alejandro (Arap Bethke). Ahora tenía cómo comprobar su inocencia tras un año de estar en constante peligro y escondida.

En compañía de Frida, la joven acudió a la agencia policiaca para entregarse, pero pronto recibiría una amarga noticia. Nicolás, el nuevo fiscal a cargo de su caso, le informó que pasaría 20 años en prisión por haber escapado.

Afortunadamente aparecieron Alejandro e Ismael (Juan Martín Jáuregui), quienes sacaron al fiscal de su error y le aclararon que no podía romper el acuerdo previamente establecido donde se ofrecía a las prófugas no incrementar sanciones por su fuga.

Pese a demostrarse su inocencia, Lorena se vio obligada a permanecer en prisión hasta que se esclareciera su caso. Aunque regresar tras las rejas parecía una tragedia, su felicidad fue inmensa al reencontrarse y volver a abrazar a sus grandes amigas Lisset, Montse y Frida.

Días más tarde viviría el momento que tanto soñó: Lorena salió de la cárcel con su inocencia comprobada y lista para disfrutar de su libertad. Afuera del reclusorio ya la esperaban Alejandro y su hermana Gabriela, quienes la abrazaron con todo su amor.

Con el paso del tiempo también cumplió otro de sus anhelos y regresó a la escuela para culminar su carrera y comenzar una vida llena de dicha junto a Alejandro.

3.- ¿Frida sobrevivió a su terrible enfermedad en Fugitivas?



Sabedora de que padecía una enfermedad mortal, Frida (Sachi Tamashiro) no dejó que nada nublara su inmensa felicidad al lado de Darío. Cansada de huir de la policía y negada a vivir ocultándose, tomó la misma decisión que Lorena y se entregó a las autoridades.



Confiada en que ponto recobraría su libertad ante la breve condena que le quedaba, regresó a prisión para reunirse con sus grandes amigas. No pasó mucho tiempo para que volviera estar frente al amor de su vida y besarlo con todas sus fuerzas.

Fruto de su cariño quedó embarazada de una linda niña, pero el tiempo ya tenía definido el fin de sus días. Después del nacimiento de su hija, Frida no pudo más y murió, dejando con su recuerdo una descarga de alegría y optimismo.

4.- ¿Qué pasó con Lisset y Montse en Fugitivas?

Sacrificándose para que ni Martha ni Darío fueran encarcelados, Montse (Marlene Kalb) se entregó a la fiscalía atribuyéndose amenazas contra 'La Superiora'. Los días de condena que le restaban pasaron rápidamente y al verse libre encontró el amor que tanto había soñado.



Por su parte, Lisset también decidió entregarse ante dos oficiales luego de haber rescatado a Lorena y a su hermana de las garras de Arturo Márquez. En el gran día de su liberación Erick la estaba esperando tras la puerta para recibirla con un gran abrazo. Más tarde ambos abrirían una pizzería y vivirían llenos de cariño.

5.- ¿Martha y Patricio recuperaron la fuerza de su amor en Fugitivas?



Herido su amor al sentirse traicionado, Patricio no podía perdonarle a Martha haberle ocultado el paradero de las prófugas y que las haya escondido en su casa. Pero el sentimiento se abrió paso entre la decepción para buscar el perdón.

El agente no pudo permanecer más tiempo lejos de su amada y la buscó para darse una nueva oportunidad. Y no fueron los únicos, sorpresivamente el exfiscal Ismael apareció muy enamorado de la agente Amanda, quien ya llevaba días ilusionada con estar junto a él.