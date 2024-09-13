Fugitivas en busca de la libertad: ¿de qué va la trama de la nueva telenovela de Univision?

Video Fugitivas en busca de la libertad: Lorena fue condenada injustamente y luchará por demostrar su inocencia

La productora Lucero Suárez trae la historia de Fugitivas en busca de la libertad , en la que conoceremos la historia de Lorena, Frida, Lisset y Montse, cuatro mujeres que buscan la justicia y la verdad tras escapar de prisión.

Este melodrama llegará a la pantalla de Univision el lunes 23 de septiembre en el horario de las 8P/7C.

Fugitivas en busca de la libertad: ¿de qué trata la telenovela?



Lorena Martínez es acusada de planear un asesinato y es encarcelada por las pruebas fabricadas en su contra. Ya en prisión conoce a Lisset, Frida y Montse y Lorena se suma al plan de fuga masiva que organizan para realizar durante la celebración de fin de año en el penal.

Las cuatro logran escapar y se refugiarán en el bar ‘El Oasis’, propiedad de Darío, hijo de Martha, una exconvicta amiga de las fugitivas, quien las protegerá y ocultará su verdadera identidad.

Mientras está libre, Lorena buscará probar su inocencia con la ayuda de Alejandro, su abogado que cree firmemente en ella y quien en el proceso por ayudarla termina enamorándose.

Para Lorena será un camino largo y doloroso para demostrar su inocencia, recuperar su libertad y encontrarse con el verdadero amor.

Fugitivas en busca de la libertad: ¿quiénes son los actores que protagonizan la historia?



La nueva historia está protagonizada por Daniela Álvarez en el papel de Lorena, acusada injustamente de un asesinato, quien en el proceso de demostrar su inocencia mientras está fugitiva, se enamorará de su abogado, Alejandro, interpretado por Arap Bethke.

Las otras tres fugitivas son Sachi Tamashiro (Frida), Rocío de Santiago (Lisset) y Marlene Kalb (Montse) y complementan el reparto Erika Buenfil, César Évora, Juan Martín Jauregui, Arturo Carmona, Chris Pazcal, Aldo Guerra, Maríalicia Delgado, Guillermo Quintanilla, Paulette Hernández, Ana Patricia Rojo, por mencionar a algunos.