Fugitivas: esta noche vive el gran final, ¿Lorena demostrará su inocencia?

Con Daniela Álvarez, Rocío de Santiago, Sachi Tamashiro, Marlene Kalb como protagonistas acompañadas de Arap Bethke, Erika Buenfil y un gran elenco, la telenovela ha mostrado la fuerza de la amistad y un viaje donde los sueños por la justicia han ido de la mano del amor.

PUBLICIDAD

Conoce cómo llegan los personajes al último capítulo y vive el gran final de Fugitivas este lunes 20 de enero a las 8P/ 7C por Univision.

¿Lorena podrá demostrar su inocencia en Fugitivas?



Convertida en prófuga junto a Lisset, Frida y Montse por escapar de la cárcel justo en los festejos de Año Nuevo, Lorena comenzó una ardua lucha por demostrar su inocencia al ser condenada a 40 años de prisión por un crimen que no cometió.



Lamentablemente en su batalla perdió el apoyo del fiscal Ismael y la confianza de su hermana Gabriela. Para su buena suerte apareció el abogado Alejandro Castillo, quien desde el primer momento depositó en ella toda su convicción para ver a nacer un amor que ha sido a prueba de todo.

Ahora la prófuga se encuentra cara a cara con el hombre que se ha encargado de convertir sus días en un infierno. Luego de ofrecer una jugosa recompensa por su recaptura, Arturo Márquez se atrevió a amenazarla con la vida de su hermana.

Lorena no tuvo opción y se apresuró a salvar a Gabriela pese al peligro de perder la vida. Lastimosamente el villano las tomó como rehenes con las peores intenciones, pero Lisset no dejó sola a su amiga y en un acto de total valentía se arriesgó para tratar de rescatarlas.

¿Lorena se salvará para demostrar su inocencia? ¿La policía dejará de perseguirla para vivir sin miedo su amor con Alejandro?

¿Qué pasará con todas las prófugas en Fugitivas?



Arrepentida por despreciar la vida junto a sus amigas y motivada por el gran cariño que tiene por ellas, Montse decidió entregarse a la policía para salvar a Martha y Darío de una larga condena en la cárcel. Sin decirle nada a Lorena, Lisset y Frida solo dejó una carta de despedida contándoles sus motivos.

PUBLICIDAD



Sin embargo, se vio obligada a renunciar al amor de Facundo al descubrir que él nunca podría estar con una delincuente. ¿Qué pasará con ella? ¿Saldrá pronto de prisión? ¿Dejará la vida delictiva?

Por otra lado está Lisset, quien emocionada se entregó a una ilusión de amor de la mano de Erick. Pero ahora su destino se encuentra en juego. ¿Saldrá bien librada de su enfrentamiento con Arturo? ¿Podrá irse con sus amigas a Brasil como tanto anhelan?

¿Conoceremos al verdadero asesino de Juan Pablo en Fugitivas?



Culpada injustamente, Lorena ha cargado con la pesada losa de la muerte de Juan Pablo, pero lamentablemente no ha encontrado pruebas que demuestren su inocencia. A pesar del respaldo de Alejandro, Ismael y sus amigas, el verdadero criminal ha sabido muy bien cómo cubrirse las espaldas.



Todas las sospechas encaminan las miradas hacia Arturo Márquez, pues sus fraudes y turbios negocios lo han convertido en un hombre de temer.

¿Será él el verdadero rostro criminal detrás de la muerte de Juan Pablo? ¿Sus hijos Florencia y Vicente estarán al tanto de sus fechorías?

¿Frida vivirá sin temor su amor con Darío en Fugitivas?



Entregada a un amor que no había conocido, Frida descubrió en Darío al hombre de sus sueños. Aunque él le guardó un enorme rencor por haberle ocultado que era una prófuga, el cariño se abrió paso para reconciliarlos.



Tristemente una enfermedad mortal amenaza con separarlos, pero él no pierde la esperanza de vivir a su lado por toda una eternidad. ¿Podrán escapar de todo para vivir su felicidad? ¿Ni la cárcel ni la muerte podrá separarlos?

PUBLICIDAD

¿Martha podrá reconciliarse con Patricio en Fugitivas?



Obligada a ocultarle a Patricio el escondite de sus amigas prófugas, Martha se vio obligada a rogarle que dejara escapar a Frida tras su recaptura. La petición dañó para siempre su relación amorosa, pero su sentimiento no ha abandonado sus corazones. ¿Alguien de los dos dará el paso para abrirle la puerta al perdón?