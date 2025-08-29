¡Da 'el grito' con Univision! Fiesta Mexicana, el programa para celebrar la Independencia de México
El aniversario de Independencia de México se celebrará a lo grande en Univision con el programa Fiesta Mexicana. Conoce a qué hora se transmitirá, quiénes serán los conductores y qué artistas nos delitarán con sus presentaciones musicales.
Como ya es una tradición, Univision se suma al festejo del aniversario de la Independencia Mexicana con un programa especial que promete entretener a la audiencia, al mismo tiempo que honra las raíces e historia de México.
Fiesta Mexicana, el programa especial para celebrar la Independencia de México en Univision
Fiesta Méxicana es el nombre del programa especial con el que Univision celebrará la Independencia de México en 2025, específicamente el 15 de septiembre.
El show contará con la participación de queridos presentadores, la transmisión del Grito de Independencia desde el Zócalo de la Ciudad de México y performances de artistas musicales.
Los presentadores de Fiesta Méxicana, el programa especial para celebrar la Independencia Mexicana en Univision
Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza pública más importante del país, Alejandra Espinoza, Karina Banda, Chiquibaby, Elian Zidan y Paulina Sodi acompañarán a la audiencia a lo largo del programa.
Adicionalmente, María Antonieta Collins y Roberto Hernández tendrán una transmisión especial desde San Antonio, Texas, para celebrar un aniversario más de Univision San Antonio.
¿Qué artistas se presentarán en Fiesta Mexicana?
Y no hay fiesta mexicana sin un buen toque de música. Joss Favela, Banda El Recodo, Los Recoditos, Ninel Conde, Alex Fernández y Majo Aguilar son los artistas que pondrán a bailar a la audiencia.
¿A qué hora y en dónde ver Fiesta Mexicana, el programa del Grito de Independencia en Univision?
Fiesta Mexicana se transmitirá el próximo 15 de septiembre. El programa dará inicio a las 11:45 pm ET y terminará a las 2:00 am ET del 16 de septiembre.