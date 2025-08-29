¡Da 'el grito' con Univision! Fiesta Mexicana, el programa para celebrar la Independencia de México

Como ya es una tradición, Univision se suma al festejo del aniversario de la Independencia Mexicana con un programa especial que promete entretener a la audiencia, al mismo tiempo que honra las raíces e historia de México.

PUBLICIDAD

Fiesta Mexicana, el programa especial para celebrar la Independencia de México en Univision

Fiesta Méxicana es el nombre del programa especial con el que Univision celebrará la Independencia de México en 2025, específicamente el 15 de septiembre.

El show contará con la participación de queridos presentadores, la transmisión del Grito de Independencia desde el Zócalo de la Ciudad de México y performances de artistas musicales.

Fiesta Mexicana, el especial de Univision para celebrar el aniversario de la Independencia de México. Imagen TelevisaUnivision.

Los presentadores de Fiesta Méxicana, el programa especial para celebrar la Independencia Mexicana en Univision

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza pública más importante del país, Alejandra Espinoza, Karina Banda, Chiquibaby, Elian Zidan y Paulina Sodi acompañarán a la audiencia a lo largo del programa.

Alejandra Espinoza, Karina Banda, Chiquibaby, Elian Zidan y Paulina Sodi serán los presentadores del programa especial Fiesta Mexicana. Imagen Mezcalent



Adicionalmente, María Antonieta Collins y Roberto Hernández tendrán una transmisión especial desde San Antonio, Texas, para celebrar un aniversario más de Univision San Antonio.

¿Qué artistas se presentarán en Fiesta Mexicana?

Y no hay fiesta mexicana sin un buen toque de música. Joss Favela, Banda El Recodo, Los Recoditos, Ninel Conde, Alex Fernández y Majo Aguilar son los artistas que pondrán a bailar a la audiencia.

Joss Favela, Banda El Recodo, Los Recoditos, Ninel Conde, Alex Fernández y Majo Aguilar son los artistas que animarán Fiesta Mexicana. Imagen Mezcalent / Getty Images

¿A qué hora y en dónde ver Fiesta Mexicana, el programa del Grito de Independencia en Univision?