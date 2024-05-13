Cash: El Peso del Dinero, ¿cuándo se estrena el nuevo ‘game show’ conducido por Héctor Sandarti?

Prepárate para el gran estreno de Cash: El Peso del Dinero, el nuevo show conducido por Héctor Sandarti el cual podrá verse el domingo 9 de junio a las 8P/7C por Univision.

El conductor no estará solo, pues estará acompañado de Doña Lucha, la mamá más querida de México, y Albertano, el popular personaje de televisión, quienes harán de este ‘game show’ todo un espectáculo cargado de diversión, comedia y acción.

¿De qué trata Cash: El Peso del Dinero?



En este programa de concursos participarán dos equipos de cinco celebridades cada uno, los cuales se enfrentarán a duelos de preguntas y respuestas para ganar un premio en efectivo que será donado para cumplir el sueño de una familia. El objetivo es que contestar correctamente, pues entre más aciertos podrán acumular más dinero o de lo contrario serán aplastados por una inmensa caja fuerte.

El programa se desarrollará en un escenario 360º dominado por cinco imponentes cajas fuertes donde se llevará a cabo la acción del juego. Los participantes estarán ubicados en dos plataformas iluminadas a los costados, con el público en vivo detrás de ellos. Finalmente, una plataforma albergará el ‘limbo’, añadiendo un elemento adicional de suspenso al programa.

Cash: El Peso Del Dinero constará de tres fases; en la primera los equipos se enfrentarán a preguntas de selección múltiple para acumular dinero y evitar ser aplastados. En la segunda fase se realizará un duelo de eliminación para determinar qué equipo sobrevive y avanza a la final. La última etapa será una ronda de cinco preguntas que, de contestarse correctamente, harán que el equipo se lleve el premio final, el cual será donado a una familia.

Cash: El Peso del Dinero marca el regreso de Héctor Sandarti a Univision



Este programa de concursos marca el regreso de Héctor Sandarti a la televisión hispana. El conductor guatemalteco de 55 años también ha sido reconocido por su carrera como cantante en su país natal, pero también actoral gracias a su llegada, en 1992, al Centro de Educación Artística de Televisa.

Es por ello que Sandarti hizo una carrera como actor y también incursionó en la comedia; sin embargo, la conducción le tenía preparadas más sorpresas y su gran oportunidad en este rubro vendría en 1999 con el programa ‘Fantástico Amor’ y en 2001 con 'Vida TV', ambos a lado de Galilea Montijo. Otro de sus grandes proyectos es el programa de concursos ‘Vas o no Vas’, además de varias obras de teatro.

No te pierdas el gran estreno de Cash: El Peso del Dinero con Héctor Sandarti el domingo 9 de junio a las 8P/7C por Univision.