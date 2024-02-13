Prepárate para la gran celebración al amor de Enamorándonos Recargado este San Valentín
Esta noche la fiesta del amor será en grande con las sorpresas que vienen para ti en vivo en Despierta América, Siéntese Quien Pueda y El Gordo y La Flaca, así como el show especial que viene en Enamorándonos Recargado a las 8P/7C por UNIMÁS y ViX.
En este Día de los Enamorados, la fiesta del romance será inolvidable con todo lo que viene para ti en Univision, donde las puertas del amor se abrirán desde muy temprano y en Enamorándonos Recargado, donde Ana Patricia Gámez, Rafa Araneda y compañía celebrarán con un show muy especial esta noche a partir de las 8P/7C por UNIMÁS.
El exitoso programa de UNIMÁS, basado en "Love Is Calling", estará de manteles largos y lo dará todo en este San Valentín, fecha en la que el formato cumple 17 años al aire uniendo parejas y llevando el amor a las pantallas de todo el mundo.
Enamorándonos Recargado toma el control
Toda la acción comienzará en vivo en Despierta América, a donde se mudará la icónica puerta del amor para dar paso al romance. ¿Será un "que sí, que sí" entre el amoroso o amorosa y su flechado?, ¿será un "que no, que no"? La incógnita se develará durante el show de Enamorándonos por la noche.
En este 'Take Over' de Enamorándonos Recargado por Univision, el show más romántico de la televisión tendrá una parada en Siéntese Quien Pueda, donde una sorpresa muy amorosa se revelará. Además, la querida Migbelis Castellanos estará presente en El Gordo y La Flaca con todos los detalles de la celebración.
Esta noche, el romance estará a tope en Enamorándonos Recargado, de la mano de los queridos presentadores Ana Patricia Gámez y Rafa Araneda, con una boda que marca la unión número 19 forjada dentro del show, un testimonio del legado perdurable del programa de fomentar el amor.
Las emociones no se detienen ahí, porque Lizzy y Richard, la primera pareja oficial del programa que se casó y que ahora está en espera de su primer bebé, también viene a la celebración, además de muchas sorpresas más.
Como no puede haber una fiesta sin baile, también viene un divertido reto de que contará con la presencia de las conductoras de lujo del nuevo 'talk show' de Univision Desiguales, Adamari López, Karina Banda, Amara La Negra, la Dra. Nancy Álvarez y por supuesto, la reina de belleza venezolana.
Así que no te puedes perder la cita con el romance que Univision y Enamorándonos Recargado tienen para ti hoy 14 de febrero, desde muy temprano en Despierta América y a partir de las 8P/7C por UNIMÁS.