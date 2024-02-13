TV SHOWS
TV SHOWS
enamorandonos
Ana Patricia Gámez

Prepárate para la gran celebración al amor de Enamorándonos Recargado este San Valentín

Esta noche la fiesta del amor será en grande con las sorpresas que vienen para ti en vivo en Despierta América, Siéntese Quien Pueda y El Gordo y La Flaca, así como el show especial que viene en Enamorándonos Recargado a las 8P/7C por UNIMÁS y ViX.

Por:
Univision

En este Día de los Enamorados, la fiesta del romance será inolvidable con todo lo que viene para ti en Univision, donde las puertas del amor se abrirán desde muy temprano y en Enamorándonos Recargado, donde Ana Patricia Gámez, Rafa Araneda y compañía celebrarán con un show muy especial esta noche a partir de las 8P/7C por UNIMÁS.

PUBLICIDAD

El exitoso programa de UNIMÁS, basado en "Love Is Calling", estará de manteles largos y lo dará todo en este San Valentín, fecha en la que el formato cumple 17 años al aire uniendo parejas y llevando el amor a las pantallas de todo el mundo.

Más sobre Ana Patricia Gámez

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, Rafa Araneda y Ana Patricia se despiden de Enamorándonos
8:44

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, Rafa Araneda y Ana Patricia se despiden de Enamorándonos

Enamorándonos
Shalya recibe un mensaje de la mamá de Christian y revela que viajará a Puerto Rico con él
4:59

Shalya recibe un mensaje de la mamá de Christian y revela que viajará a Puerto Rico con él

Enamorándonos
¡La tercera es la vencida!: Nathaly y Eu formalizan su noviazgo con una promesa de amor
8:36

¡La tercera es la vencida!: Nathaly y Eu formalizan su noviazgo con una promesa de amor

Enamorándonos
Celebramos los más de mil episodios con los momentos más emotivos y divertidos en el show
2:24

Celebramos los más de mil episodios con los momentos más emotivos y divertidos en el show

Enamorándonos
Bodas, noviazgos y nuevos comienzos: Revive los momentos más especiales de Enamorándonos
4:35

Bodas, noviazgos y nuevos comienzos: Revive los momentos más especiales de Enamorándonos

Enamorándonos
Zachary y Jaime viven una aventura y derrochan felicidad en las alturas
6:22

Zachary y Jaime viven una aventura y derrochan felicidad en las alturas

Enamorándonos
Nathaly prepara un baile sorpresa para Eu y Rafa hace lo mismo con una de las 'Chicas Malas'
5:21

Nathaly prepara un baile sorpresa para Eu y Rafa hace lo mismo con una de las 'Chicas Malas'

Enamorándonos
Juan Pablo le entrega una promesa de amor a su flechada y le dedica romántica serenata
6:15

Juan Pablo le entrega una promesa de amor a su flechada y le dedica romántica serenata

Enamorándonos
GIGI se despide de la temporada con una puerta doble para Roberto y Michael
8:48

GIGI se despide de la temporada con una puerta doble para Roberto y Michael

Enamorándonos
La madre de Nathaly la hace cambiar de opinión y Eu lanza un mensaje de amor al borde del llanto
9:28

La madre de Nathaly la hace cambiar de opinión y Eu lanza un mensaje de amor al borde del llanto

Enamorándonos

Enamorándonos Recargado toma el control

Toda la acción comienzará en vivo en Despierta América, a donde se mudará la icónica puerta del amor para dar paso al romance. ¿Será un "que sí, que sí" entre el amoroso o amorosa y su flechado?, ¿será un "que no, que no"? La incógnita se develará durante el show de Enamorándonos por la noche.

En este 'Take Over' de Enamorándonos Recargado por Univision, el show más romántico de la televisión tendrá una parada en Siéntese Quien Pueda, donde una sorpresa muy amorosa se revelará. Además, la querida Migbelis Castellanos estará presente en El Gordo y La Flaca con todos los detalles de la celebración.

Esta noche, el romance estará a tope en Enamorándonos Recargado, de la mano de los queridos presentadores Ana Patricia Gámez y Rafa Araneda, con una boda que marca la unión número 19 forjada dentro del show, un testimonio del legado perdurable del programa de fomentar el amor.

Las emociones no se detienen ahí, porque Lizzy y Richard, la primera pareja oficial del programa que se casó y que ahora está en espera de su primer bebé, también viene a la celebración, además de muchas sorpresas más.

PUBLICIDAD

Como no puede haber una fiesta sin baile, también viene un divertido reto de que contará con la presencia de las conductoras de lujo del nuevo 'talk show' de Univision Desiguales, Adamari López, Karina Banda, Amara La Negra, la Dra. Nancy Álvarez y por supuesto, la reina de belleza venezolana.

Así que no te puedes perder la cita con el romance que Univision y Enamorándonos Recargado tienen para ti hoy 14 de febrero, desde muy temprano en Despierta América y a partir de las 8P/7C por UNIMÁS.

Relacionados:
Ana Patricia GámezRafael AranedaMigbelis Castellanos EnamorándonosUNIMÁS

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD