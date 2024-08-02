El Show, Crónica de un Asesinato, serie documental de Paco Stanley, se estrena este domingo en Univision

Luego de más de un año de su estreno en ViX, ahora Univision estrena la serie documental El show, Crónica de un Asesinato producida por la división N+ Docs, donde se aborda la muerte de Francisco Stanley Albaitero. No te pierdas de este trabajo periodístico los domingos a las 9P/8C, o bien disfruta de todos sus capítulos en ViX .

Gracias al estreno de esta serie documental conocerás elementos inéditos en torno a la muerte de este conductor, uno de los más populares de la televisión mexicana, quien fue asesinado el 7 de junio de 1999.

¿Quiénes participan en El Show, Crónica de un Asesinato?



Esta serie documental ha llamado la atención por lograr reunir los testimonios de los principales involucrados en este caso, considerado el primer crimen mediático de México. Es así que podrás ver entrevistas a Mario Bezares, Brenda Bezares, Paola Durante y Erasmo Pérez Garnica ‘El Cholo’, este último acusado de haber sido el autor material de la muerte del conductor.

Pero no solo eso, esta serie documental también cuenta con la participación de empresarios, figuras de la política y farándula mexicana como Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Cuauhtémoc Cárdenas, Lily Téllez, Álvaro Cueva, Alfredo Adame, entre otros, aportando información valiosa sobre cómo vivieron este caso y el entorno social y político que lo rodeaba.

El Show, Crónica de un Asesinato: ¿Cuántos capítulos serán transmitidos por Univision?



Esta docu-serie está integrada por cinco capítulos y cuentan con la dirección de Diego Enrique Osorno, reportero, escritor y cineasta mexicano. Univision transmitirá cada domingo un episodio.

A lo largo de cada capítulo se recorrerá el proceso judicial y la cobertura televisiva del asesinato de uno de los comunicadores y comediantes más populares de la televisión mexicana y que además desató intrigas en el mundo de la política y el entretenimiento.

No te pierdas este intenso trabajo periodístico los domingos a las 9P/8C por Univision.