El show: crónica de un asesinato

El Show, Crónica De Un Asesinato: cuándo se estrena en Univision la serie documental sobre Paco Stanley

Univision estrenará El Show, Crónica De Un Asesinato una serie en la que, de manera objetivo, se habla sobre el asesinato de Paco Stanley a través de la voz de quienes lo conocieron y vivieron de cerca la tragedia.

No te pierdas esta fascinante serie documental de N+ Docs, disponible en Univision a partir del 4 de agosto. También puedes verla en la plataforma ViX.

Video Tráiler: El show: Crónica de un asesinato, por Univision

Paco Stanley, una figura emblemática de la televisión mexicana en los años 90, dejó una huella imborrable en el país. Su trágica muerte en 1999 paralizó a México y, hasta la fecha, el misterio de su asesinato sigue sin resolverse. Este 4 de agosto, a las 9P / 8C, Univision estrenará El Show, Crónica De Un Asesinato, una producción original de N+ Docs que explora el caso de Francisco Jorge Stanley Albaitero, considerado el primer crimen mediático de México.

Investigación Periodística Rigurosa

La serie documental se basa en una investigación periodística exhaustiva, utilizando archivos de la época y testimonios directos de los principales involucrados, como Mario Bezares, Brenda Bezares, Paola Durante y Erasmo Pérez Garnica ‘El Cholo’. El Show, Crónica De Un Asesinato se adentra en la cultura del espectáculo, revelando las mentiras y tragedias que impactaron diversos ámbitos de la vida pública mexicana.

Testimonios Exclusivos

Además, la investigación incluye testimonios de empresarios, figuras políticas y celebridades mexicanas, entre ellos Lilly Téllez, Cuauhtémoc Cárdenas, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Dulce María Sauri, Álvaro Cueva, entre muchos otros.

Cobertura del Caso

A lo largo de sus cinco capítulos, la serie documenta el proceso judicial y la cobertura mediática del asesinato de Paco Stanley, uno de los comunicadores y comediantes más populares de México. Este caso desató intrigas en el mundo de la política y el entretenimiento, revelando información inédita.

Dirección y Reconocimientos

Dirigida por Diego Enrique Osorno, periodista reconocido por su trabajo en el ámbito cinematográfico, El Show, Crónica De Un Asesinato ha sido seleccionada para competir en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde se exhibirá un capítulo el próximo 5 de junio.


