El Show, Crónica de un Asesinato: ¿Qué pasó en el capítulo 2 de la docuserie?

Video El Show, Crónica de un Asesinato: Paco Stanley fue amenazado antes de su muerte

A finales de la década de los 90 la Ciudad de México padecía altos índices de criminalidad y en este contexto la televisión se encargó de transmitir programas con contenido policiaco y hasta amarillista, donde la nota roja se convirtió en el contenido más consumido por el público. Todo esto queda reflejado en El Show, Crónica de un Asesinato, docuserie transmitida los domingos a las 9P/8C en Univision.

En medio de este panorama, el 25 de junio de 1999 el conductor Paco Stanley fue asesinado y el hecho se convirtió en la excusa perfecta para reclamar al gobierno la falta de seguridad en las calles, pues si el conductor había muerto a plena luz del día, qué podía esperar el resto de la población.

¿De qué trata el capítulo 2 de El Show, Crónica de un Asesinato?



En el segundo episodio de El Show, Crónica de un Asesinato cuyos capítulos completos puedes ver en ViX, se explica cuál fue el sentir de los empresarios, políticos y sociedad en general tras la muerte de Paco Stanley.

Los testimonios de Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca la última televisora donde trabajó el conductor; Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, así como periodistas de la fuente de ciudad y nota roja, aportan información valiosa y en muchos casos datos inéditos de la época.



Pero también se recuerda las ocasiones en que Paco Stanley, a decir de Mario Bezares, fue amenazado de muerte y fue víctima de la delincuencia, así como las veces que el conductor utilizó los micrófonos para expresar su inconformidad ante la situación de crimen y violencia que se viviá en la ciudad.

¿Quién era Benito Castro en la vida de Paco Stanley?



En este segundo capítulo aparece un personaje importante en la vida de Paco Stanley, su entrañable amigo Benito Castro, quien lo acompañó durante varios años de su carrera y compartieron créditos en programas televisivos.

En la docuserie, dirigida por Diego Enrique Osorno, Benito Castro expresa sin titubeos el nivel de complicidad que tenía con Stanley y el consumo de drogas que realizaban en conjunto.

No te pierdas el próximo capítulo de El Show, Crónica de un Asesinato, el domingo a las 9P/8C por Univision, o disfruta de la docuserie completa por ViX.