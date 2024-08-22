El Show, Crónica de un Asesinato cederá este domingo su espacio a la final de la Leagues Cup

Video El Show, Crónica de un Asesinato regresa el domingo 1 de septiembre a Univision

La docuserie sobre la muerte del conductor Paco Stanley, El Show, Crónica de un Asesinato, hará una breve pausa para ceder su espacio al partido de fútbol con el que se disputará la final de la Leagues Cup 2024, misma que será transmitida el domingo 25 de agosto a las 8P/7P por Univision.

El partido final se jugará entre los equipos Columbus Crew y Los Angeles Football Club (LAFC), en el estadio Lower.com en Columbus, Ohio.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se volverá a transmitir El Show, Crónica de un Asesinato?



Luego de esta pausa, la docuserie de Diego Enrique Osorno cuyos capítulos completos puedes ver también en ViX , regresará a Univision el domingo 1 de septiembre a las 9P/8C.

Ese día se emitirá el cuarto capítulo y será el 9 de septiembre cuando se transmita el último episodio de El Show, Crónica de un Asesinato.

Video "¿Anduviste con Paco?": La pregunta que siempre rondó a Paola Durante | El Show, Crónica de un Asesinato

¿En qué va El Show, Crónica de un Asesinato que Univision transmite los domingos?



A la fecha se han transmitido tres capítulos de esta docuserie: ‘Nadie Puede Vivir Sin Entretenimiento’, ‘Duro y Directo’ y ‘Con Pies de Plomo’. En cada uno se ha revivido el minuto a minuto de la impactante e inesperada muerte del conductor Paco Stanley, el 7 de junio de 1999.

Se trata de un trabajo periodístico en el que se ha dado voz a los principales implicados de este caso como Mario Bezares y Paola Durante, pero también a personajes de la política como Cuauhtémoc Cárdenas o el empresario Ricardo Salinas Pliego, quienes aportan valiosas vivencias y recuerdos sobre ese hecho que, a más de 20 años, sigue dando de qué hablar.

No te pierdas el cuarto capítulo de El Show, Crónica de un Asesinato, el domingo 1 de septiembre a las 9P/8C por Univision.