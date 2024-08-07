El Show, Crónica de un Asesinato: Qué pasó en el capítulo uno de la docuserie de Univision

Video El Show, crónica de un Asesinato: Paco Stanley tuvo una infancia dura, pero eso no le impidió triunfar

El domingo 4 de agosto inició la transmisión de la docu serie El Show, Crónica de un Asesinato por Univision, el cual abarca la muerte del conductor mexicano Paco Stanley ocurrida hace 25 años, afuera de un restaurante de la Ciudad de México.

El trabajo periodístico dirigido por Diego Enrique Osorno, arrasó en la plataforma ViX, donde puedes ver completos sus cinco capítulos , y ahora Univision transmite cada episodio los domingos a las 9P/8C.

El Show, Crónica de un Asesinato, cuenta con entrevistas exclusivas con los principales involucrados en este caso, amigos y compañeros de Stanley, pero también incluye la participación de personajes de la política, empresarios, entre otros. Todas estas personas dan no solo su visión de los hechos sino ayudan a entender cuál era el contexto social, político y económico que predominaba en esa época.

¿De qué trató el primer capítulo de El Show, Crónica de un Asesinato?



En el episodio número uno de esta docu-serie se recuerda cómo fue anunciada en los noticieros la muerte del conductor, hecho que conmovió a toda la población al ocurrir a plena luz del día, a bordo de su camioneta y sobre una de las avenidas más importantes de la capital mexicana.

Las reacciones y sentimientos que provocó la tragedia son expresados por cada uno de los protagonistas y personajes que vivieron de cerca este hecho que, a más de 20 años de haber acontecido, sigue dando mucho de qué hablar.

A la par de este apartado noticioso, el primer capítulo también abarca la vida de Paco Stanley; es así que descubrimos la difícil infancia que tuvo y cómo fue su llegada a la televisión con El Club del Hogar, a lado de Madaleno.

La carrera de Paco Stanley tuvo sube y bajas, y en algún momento pensó en dedicarse a la política y combinarla con su carrera de la actuación; sin embargo, las cosas no se dieron de esa forma y nunca ocupó un cargo popular, pero sí despegó su carrera y se convirtió en el conductor más querido de la televisión mexicana.

El Show, Crónica de un Asesinato, el domingo a las 9P/8C por Univision o disfruta de la docu-serie completa en ViX.