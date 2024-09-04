El Show, Crónica de un Asesinato: ¿Qué pasó en el capítulo 4 de la docuserie de Paco Stanley?

Video El Show, Crónica de un Asesinato: ¿Mario Bezares fue humillado siempre por Paco Stanley?

Durante meses, la prensa mexicana no dejó de hablar de la muerte de Paco Stanley, se seguía el minuto a minuto de los sospechosos quienes, arraigados en un hotel de la Ciudad deMéxico, veían pasar los días.

De acuerdo con el capítulo 4 de El Show, Crónica de un Asesinato, las bromas pesadas entre Mario Bezares y Paco Stanley a lo largo del tiempo que trabajaron juntos, fueron consideradas por las autoridades como móvil de la muerte del conductor. A juicio del propio Samuel del Villar, el procurador de aquella época, el crimen podría haber obedecido a una venganza de su compañero por todas las ‘burlas’ y maltratos que había recibido del conductor.

La teoría de que el patiño se rebeló ante su verdugo cobró fuerza y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal se encargó de hacerla fuerte y hacer ver el crimen como una traición.

¿Cuánto tiempo estuvieron en la cárcel Mario Bezares, Paola Durante y ‘El Cholo’?



La presión mediática y pública hicieron que las autoridades decidieran que Mario, Paola y ‘El Cholo’ fueran llevados del arraigo domiciliario a prisión.

Durante un año y 4 meses los tres sospechosos estuvieron encerrados en prisión. Gracias a sus testimonios para El Show, Crónica de un Asesinato, los acusados reviven cómo fueron sus primeros minutos en la cárcel, y describen los sentimientos que los invadieron.

