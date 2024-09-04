TV SHOWS
El Show, Crónica de un Asesinato: ¿Qué pasó en el capítulo 4 de la docuserie de Paco Stanley?

En el capítulo 4 de El Show, Crónica de un Asesinato, Mario Bezares, Paola Durante y ‘El Cholo’, sospechosos de la muerte de Paco Stanley, son llevados a prisión, en medio de la polémica y una nueva versión de los hechos de las autoridades.

Recuerda que puedes ver todos los capítulos completos de El Show, Crónica de un Asesinato en la plataforma ViX.

Durante meses, la prensa mexicana no dejó de hablar de la muerte de Paco Stanley, se seguía el minuto a minuto de los sospechosos quienes, arraigados en un hotel de la Ciudad deMéxico, veían pasar los días.

De acuerdo con el capítulo 4 de El Show, Crónica de un Asesinato, las bromas pesadas entre Mario Bezares y Paco Stanley a lo largo del tiempo que trabajaron juntos, fueron consideradas por las autoridades como móvil de la muerte del conductor. A juicio del propio Samuel del Villar, el procurador de aquella época, el crimen podría haber obedecido a una venganza de su compañero por todas las ‘burlas’ y maltratos que había recibido del conductor.

La teoría de que el patiño se rebeló ante su verdugo cobró fuerza y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal se encargó de hacerla fuerte y hacer ver el crimen como una traición.

¿Cuánto tiempo estuvieron en la cárcel Mario Bezares, Paola Durante y ‘El Cholo’?


La presión mediática y pública hicieron que las autoridades decidieran que Mario, Paola y ‘El Cholo’ fueran llevados del arraigo domiciliario a prisión.

Durante un año y 4 meses los tres sospechosos estuvieron encerrados en prisión. Gracias a sus testimonios para El Show, Crónica de un Asesinato, los acusados reviven cómo fueron sus primeros minutos en la cárcel, y describen los sentimientos que los invadieron.

Durante un año y 4 meses los tres sospechosos estuvieron encerrados en prisión. Gracias a sus testimonios para El Show, Crónica de un Asesinato, los acusados reviven cómo fueron sus primeros minutos en la cárcel, y describen los sentimientos que los invadieron.

