Larry Ramos por fin logró conseguir dinero para pagar un abogado y Ninel Conde lo habría apoyado

Luego de varias audiencias pospuestas por no tener dinero para pagar un abogado, este 2 de junio Larry Ramos por fin se presentó a un juez en una corte federal de la ciudad de Miami . El colombiano logró pagar 27,000 dólares a su representante legal, dinero del que, se dice, una parte fue aportada por su pareja Ninel Conde .

Larry Ramos aparece virtualmente ante un juez y pide tiempo para contratar abogado porque no tiene dinero

Sobre el dinero, un total de 27,000 dólares que Larry Ramos logró recaudar para su defensa, Lili Estefan señaló: “Me llamó mucho la atención que tuvo que juntar los últimos 7,000 dólares, o sea, una persona que debe 23 millones de dólares, el monto de la estafa, y que necesite juntar ese dinero para poder tener un abogado. Me imagino que es porque todo ese dinero está congelado ”.

La respuesta de Tanya Charry al cuestionamiento de La Flaca fue, “jamás pensaríamos que estuviera pidiendo prestado a un amigo, a otro amigo acá, a un familiar acá. En las otras audiencias no se pudo llevar a cabo el final de las mismas porque el mismo abogado decía que no se había podido llegar a un arreglo económico ”. Además, Lili y Tanya sugirieron que al haberle dado Ninel Conde tal cantidad de dinero, eso podría ser un indicio de que la actriz sigue con el colombiano .

Larry Ramos cambia de estrategia: se declara no culpable y exige un juicio con jurado

Sin embargo, las sorpresas en este caso no terminan ahí, ya que Larry Ramos optó por declararse no culpable de los delitos de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude, algo que no se esperaba ya que, de acuerdo con información de Tanya Charry, el acusado tenía la idea de negociar con las autoridades para así recibir una pena mínima en caso de ser hallado culpable.