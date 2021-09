Ninel Conde está dispuesta a cooperar con las autoridades y advierte demanda a quien la difame

Aunque en El Gordo y La Flaca la actriz declaró no estar casada legalmente con Larry Ramos, aclarando que su unión fue una boda por un ritual espiritual, la situación no es fácil para la cantante. De acuerdo con Joey Galeano, experto fiancista, " Ninel Conde no tiene los derechos de una esposa, que no tiene que declarar en contra de su marido. Al no estar casada tiene que declarar lo que conoce del caso y si se descubre que ella lo asistió, sí tendría posibilidad de sanciones".