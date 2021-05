Al igual que su mamá Jenni Rivera, Chiquis también se rodea de escándalos que la ponen en los titulares

"No cabe duda que cuando hablamos de Chiquis Rivera el refrán aquel que dice 'hijo de tigre sale pintito' le cae como anillo al dedo", afirmó Lili Estefan refiriéndose a la publicación de la hija de 'La Diva de la Banda' que causó revuelo en Instagram.

Sin embargo, también hubo quien defendió a la cantante y una de ellas fue su colega Helen Ochoa , quien a través de sus historias de Instagram expresó: " Yo aplaudo a las mujeres aguerridas que salen adelante con trabajo (mostrando o no mostrando) y a los hombres de mente abierta que simplemente entienden que ya no hay mujeres sumisas".

El impacto de la publicación de Chiquis fue tal que inclusive el mismo Lorenzo Méndez, de quien la intérprete aún no se divorcia, escribió en sus redes sociales un mensaje que podría ser relacionado con la cantante . "Cada quien promueve su changarro", compartió.

No es el primer escándalo al que se enfrenta la cantante, quien causó revuelo con su boda, el cual también alcanzó a El Gordo y La Flaca cuando miembros del equipo de seguridad que contrataron para el evento golpearon y escupieron al camarógrafo del show . En aquellos días, Chiquis promovía que sus fans acudieran a su canal de YouTube y pagaran por ver su boda.

En tanto, Tanya Charry afirmó que se animará a probar la crema que promociona Chiquis, mientras que Raúl de Molina dijo que él no usaría el producto dado que él no tiene celulitis y Lili lo corrigió: " Bueno, no tienes trasero, para tener celulitis debes de tener trasero".