El extraño tuit de Lorenzo Méndez que están relacionando con el video de la retaguardia de Chiquis Rivera

Las fotos y videos en traje de baño que compartió en Instagram fueron blanco de críticas por algunos internautas, entre ellos se encontraba el de Ernesto Pérez, mejor conocido como El Chapo de Sinaloa , quien señaló a la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera por su “comportamiento” cuestionando “¿en dónde quedó su dignidad?”. El mensaje con el que se lanzó en contra de la cantante al poco tiempo fue eliminado, aunque no pudo evitar ser atacado por su postura.

“No es posible que existan aún mentes retrógradas. Las redes sociales son una libre expresión, no entiendo de qué se asustan si vivimos en un mundo ‘en el que no enseña no vende’. Todos y digo todos, tenemos la libertad de expresar o mostrar en nuestras redes lo que nos parezca lo más adecuado. Sea bueno o malo”, compartió con sus más de 230 mil seguidores.