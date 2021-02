Gabriel Soto y Raúl de Molina se vuelven a ver las caras desde el día que el actor abandonó el show

El Gordo, fiel a su estilo y humor, no dudó ni un instante en hacer los primeros comentarios: " Yo pensé que venía con Irina Baeva , después pensé que el título de la novela (Te Acuerdas de Mí) tenía que ver con Geraldine Bazán , pero no es así. Lo tenemos con Fátima Molina porque la novela se estrena hoy”.

La respuesta de Raúl fue inmediata: “Yo lo que quiero saber es si Fátima se acuerda de ti, porque, ¿ella vio el video? " y un pequeño silencio se hizo presente en el estudio y en el lugar donde los protagonistas de la telenovela se encontraban. El actor no contestó la pregunta de El Gordo y dejó que su compañera lo hiciera en su lugar, provocando que Lili y Raúl voltearan a verse sin explicarse por qué Soto no respondió.

En aquella ocasión, Lili declaró: "Ellos tienen que entender que muchas personas no están felices de la manera en que se anunció esta relación, después de seis meses de decir que no estaban juntos, pero de ahí a irse por cualquier cosa que se dijera aquí. Me hubiera gustado entrevistar a Gabriel no solo por la obra de teatro, sino por su relación, yo creo que mucha gente quisiera saber".