El amor tocó a la puerta de El Gordo y La Flaca este 2020: hubo boda, compromiso y 'noviazgo'

Karina Banda y su boda secreta

El 5 de enero Karina Banda dio a conocer a sus seguidores que se había comprometido con su novio Carlos Ponce tras más de año y medio de relación. En El Gordo y La Flaca, la presentadora mexicana mostró su anillo a Raúl de Molina, quien se dio el crédito por el compromiso.

"Karina Banda está comprometida con Carlos Ponce después de que yo tanto insistí en el programa y no viene, ni me da las gracias, no me dice nada", bromeó El Gordo, quien inspeccionó el anillo, mientras que fue Lili Estefan la que confirmó que la pieza fue adquirida por el famoso novio en la prestigiosa joyería Tiffany & Co. y que probablemente era muy costosa.

El suceso dejó a El Gordo y La Flaca ante la expectativa de cuándo y dónde se realizaría la boda y, con la llegada de la pandemia, parecía que la pareja pospondría el enlace hasta 2021. Sin embargo, el pasado 1 de diciembre Karina Banda anunció en el show que se casó en secreto, en una ceremonia civil y sin invitados.

"Ya tengo tiempecito que me están diciendo mucho, sobre todo en las redes, que me ven diferente, que me ven con un brillo en la cara, como que algo me notan", explicó la presentadora. "La verdad es que, Lili, la felicidad no se puede ocultar y efectivamente, tengo varios meses de ser la señora Ponce", expresó Karina emocionada, lo que provocó una celebración instantánea en el show.

La Flaca de inmediato le pidió detalles del enlace a la conductora y minutos después se les unió Carlos Ponce vía remoto para contar por qué realizaron la boda en plena pandemia. Además, la pareja recordó cómo comenzó su historia de amor, en la que La Flaca tuvo mucho qué ver.

Tanya Charry dijo "¡sí!" en pleno show

Tanya Charry recibió el anillo de compromiso de su novio Sebastián Jiménez a mitad de la transmisión del pasado 16 de julio, cuando celebraban su primer aniversario de novios. "Quiero que seas mi mujer para el resto de la vida", dijo el novio de rodillas frente a la reportera, quien no pudo ocultar su nerviosismo.

"¡Lili, te voy a matar!", exclamó Tanya al presumir su sortija, pues parece que La Flaca fue cómplice de Sebastián para darle la gran sorpresa. "Yo le estaba diciendo durante todo el día que cómo íbamos a dejar pasar este día, que así estuviéramos en cuarentena hiciéramos algo especial, pero no me esperaba esto", relató la periodista colombiana aún emocionada y reiteró a Lili que nunca sospechó nada.

"Eran puros nervios, de verdad que fue sorpresivo, jamás en la vida me esperaba que 'Sebas' me fuera a dar el anillo en ese momento, mucho menos en el show en vivo. Yo creo que lo hicieron tan bien que no me sospeché nada", aclaró Tanya, ya más tranquila, un día después. La reportera contó que esa misma noche salió con su pareja y la hija de él a una cena, con las precauciones ante la pandemia, para celebrar que formarían una nueva familia.

Días después, Tanya dio a conocer que la sortija le había quedado demasiado grande, por lo que su novio tuvo que devolverla a la joyería Tiffany & Co. para que la ajustaran y la colombiana compartió con tristeza en el show: "Lili, no ha llegado, no ha llegado, no sé si lo devolvieron de verdad o qué". Esto desató las bromas de El Gordo y La Flaca, y la reportera, que también se ha tomado con humor el tema del acuerdo prenupcial, se apresuró a aclarar que el compromiso seguía en pie.

Clarissa reveló que ya hay un galán en puerta

Tras conocer la noticia del compromiso de su amiga en el show, la reacción de Clarissa Molina no se hizo esperar aunque estaba en su casa recuperándose tras dar positivo a coronavirus. En sus redes sociales compartió su felicidad por ella: "Estoy llorando de emoción por mi querida Tanya Charry. ¡Felicidades! ¡Te mereces lo mejor!", escribió la reina de belleza junto a un video del momento.

Luego de compartir la buena nueva con su mamá, la señora Clara Contreras, ella le dedicó unas palabras muy especiales: " Qué lindo, así te quiero ver a ti". Y podría no faltar mucho para que esto ocurra, ya que un mes antes la conductora compartió con Raúl de Molina que ya llevaba un largo tiempo "conociendo" a un galán, aunque no quiso darle más detalles a El Gordo, quien bromeó con que posiblemente el hombre vive muy lejos.

Fue en agosto, cuando la conductora transmitía desde su hogar, que Raúl le pidió que diera un tour y saltó a la vista del presentador un detalle que delataba había alguien más en el departamento de Clarissa. "¡Señores, Raúl de Molina ha encontrado la verdad! ¿Quién está ahí, que hay dos bicicletas?", exclamó El Gordo, a lo que la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2016 respondió con excusas que no lo convencieron.

Desde entontes, el tema del propietario de esa segunda bicicleta se ha hecho recurrente en el show (como en el cumpleaños 29 de la conductora, cuando él se encargó de la fiesta) y aunque Clarissa Molina sigue manteniéndolo en secreto, en El Gordo y La Flaca no se pierde la esperanza de que pronto revele de quién se trata.